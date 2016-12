Anastacia vrea copii

În urmă cu ceva timp, cântăreaţa americană Anastacia declara: ”Iubesc copiii şi în diferite etape al existenţei mele mi-am dorit să am, dar acum viaţa mea e plină. Când m-am măritat, am impus această condiţie. Wayne mi-ar fi dăruit un copil dar eu nu vreau, poate să mă roage în orice limbă”. Între timp, diva a divorţat şi pare să se fi răzgândit. Cântăreaţa, în vârstă de 41 de ani, a mărturisit că îşi doreşte să întemeieze o familie şi că ia în considerare şi adopţia. ”Să am copii a fost o speranţă a mea de când eram tânără. Pentru o perioadă de timp, când eram măritată, spuneam nu, dar ar trebui să am 60 de ani ca să renunţ la speranţă”, a declarat Anastacia, pe numele său real Anastacia Lyn Newkirk. Iar dacă micuţul nu va veni pe cale naturală, atunci: ”Voi adopta, ca Sandra Bullock. Nu trebuie să existe un tată, o mamă, doi câini şi doi copii, ca să fie o familie perfectă”, a completat starul.