Anastase a cheltuit bani pentru acţiuni umanitare şi colindători

Secretarul Camerei, Georgian Pop a anunţat, ieri, că un raport privind modul de utilizare a fondului preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru anul 2011, adică atunci când era în funcţie Roberta Anastase, va fi prezentat în plen. El a dezvăluit că în fiecare an, la dispoziţia preşedintelui Camerei Deputaţilor, a existat un buget special, însă s-a descoperit că, \"în proporţie de peste 99% a banilor din acel buget au fost daţi fie pe ajutoare, chestiuni de tip umanitar, sau pentru situaţii speciale privind angajaţi ai Camerei, dar nu parlamentari, sau cu ocazia sărbătorilor de iarnă - cadouri pentru colindători, copii minori ai angajaţilor Camerei\". Pop a precizat că raportul financiar al cheltuielilor Robertei Anastase o să fie prezentat deputaţilor. Întrebat dacă s-a mai discutat aşa ceva în Biroul Permanent, Pop a spus că în fiecare an s-a realizat un asemenea raport, însă e prima oară când există un interes sporit al mass-media pe acest subiect. Întrebat cu privire la eventuale nereguli în cheltuirea fondului aflat la dispoziţia Robertei Anastase, Pop a precizat că în măsură să se pronunţe pe această chestiune sunt chestorii. (A.M.)