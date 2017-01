Anastase, în vizorul „justiţiarei” Macovei

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei a fost întrebată, într-un interviu pentru presa centrală, dacă Roberta Anastase, implicată într-un scandal legat de votul prin care a fost adoptată o lege la Camera Deputaţilor, are mâinile „suficient de murdare”, potrivit criteriilor de integritate pe care a dorit să le includă în statutul PDL. Eurodeputatul PDL Monica Macovei a răspuns: „Probabil!”. Ea a menţionat că ezită să se pronunţe pentru că ar dori, dacă trebuie să fie date exemple, ca acestea să fie de la toate partidele. Macovei a susţinut, sâmbătă, la CNC al PDL, necesitatea includerii în Statutul partidului a criteriilor de integritate promovate de grupul reformiştilor, una dintre prevederi fiind suspendarea automată a celor trimişi în judecată. Fostul ministru al Justiţiei a ţinut să sublinieze că persoanele din partid care sunt trimise în judecată pentru fapte de corupţie nu au credibilitate şi afectează imaginea formaţiunii. „În legătură cu prezumţia de nevinovăţie, este treaba justiţiei, nu a partidului. Partidul trebuie să aibă grijă ca ideile politice să fie promovate şi duse la oameni de persoane credibile. Or, o persoană trimisă în judecată pentru fapte de fraudă, corupţie sau diverse fapte grave nu are această credibilitate. Despre asta este vorba. Este ca şi când vine un chirurg într-o sală de operaţie cu mâinle murdare şi îl lăsăm să opereze pentru că nu am stabilit ce fel de praf are pe mâini”, le-a spus Monica Macovei participanţilor la CNC. Amintim că preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a fost acuzată de opoziţie, spre finalul anului 2010, că a condus fraudulos o şedinţă a plenului Camerei în care a fost adoptată Legea pensiilor, democrat liberala anunţând mai multe voturi în favoarea documentului decât numărul de parlamentari ai puterii prezenţi în sală. Opoziţia a boicotat, ulterior, din această cauză, lucrările Biroului Permanent al Camerei şi s-a adresat justiţiei, reclamând-o pe Anastase.