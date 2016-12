Anastase se plânge că are… “agenda politică” încărcată!

Preşedintele Camerei Deputaţilor, fosta „missă” Roberta Anastase, i-a anunţat ieri pe jurnalişti că, \"din cauza agendei politice extrem de încărcate\", şi-a anulat vizita în Marea Britanie, programată pentru luni şi marţi. Ea a dat asigurări că acest lucru nu reprezintă \"nicio problemă din punct de vedere diplomatic\". În opinia şefei camerei inferioare a Parlamentului, anularea vizitei \"nu are nimic senzaţional. Este o procedură diplomatică uzitată de a reprograma întâlnirile în funcţie de programul unui demnitar al statului. Anularea vizitei nu prejudiciază cu nimic bunele relaţii între România şi Marea Britanie\". Explicaţia fostei miss nu are cum să nu smulgă un zîmbet ironic, ţinând cont că activitatea politică a acestei doamne e lovită, de obicei, de anonimat. Singura ei contribuţie pentru PDL fiind la numărarea voturilor în Camera Deputaţilor, acolo unde ne-a arătat că imposibilul este posibil, adică 80 este întotdeauna egal cu 170. Deci, agenda ei “extrem de încărcată” are legătură probabil cu necesitatea ca Roberta Anastase să înveţe să numere… aşa cum cere partidul.