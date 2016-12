ANAT cere 5 milioane de euro pentru promovarea Litoralului

Conducerea Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) respinge, printr-un comunicat de presă, faptul că Ministerul Turismului ar face risipă de bani pentru promovare şi sumele destinate tichetelor de vacanţă ar fi cheltuite fără folos. Preşedintele ANAT, Corina Martin, a declarat că a solicitat ferm Ministerului Turismului să aloce suma de 5 milioane de euro pentru promovarea pe piaţa internă a Litoralului şi o sumă considerabilă pentru promovarea României pe pieţele externe, pentru a recupera din pierderile imense generate de lipsa promovării ţării noastre pe pieţele străine - potenţial generatoare de turişti către România. „Sîntem pentru promovarea turismului, dar Ministerul să nu uite că procentul cel mai mare din turismul românesc se află pe litoral. Am cerut Ministerului Turismului, în data de 15 mai, să aloce 5 milioane de euro pentru promovarea litoralului. Răspunsul a fost că în România nu există doar litoral. ANAT susţine că turismul românesc are nevoie de promovare în special într-o perioadă de criză, cînd turismul poate şi trebuie să fie o ramură importantă a economiei naţionale. Pe de altă parte, multe destinaţii turistice externe fac o promovare masivă inclusiv pe piaţa românească, mărindu-şi semnificativ în această perioadă bugetul de promovare. ANAT subliniază că, fără promovare, nu se poate face turism”, afirmă Corina Martin. Potrivit spuselor sale, Guvernul României trebuie să investească sume importante prin intermediul Ministerului Turismului în promovarea turismului atît pe piaţa internă, cît şi pe pieţe internaţionale. „Spre exemplu, aproape 25% din PIB-ul Greciei este asigurat de turism. Recent, la întîlnirea cu preşedintele Organizaţiei de Turism a Greciei, Ioannis Kofinis, a reieşit că bugetul total alocat pentru promovarea turistică a Greciei în acest an este de 150 milioane de euro, în timp ce România are un buget total de doar 10 milioane de euro. 14 milioane de euro este suma alocată de Guvernul elen pentru campania de promovare pe piaţa internă pentru programe de genul „Litoralul pentru toţi” şi acordarea de tichete de vacanţă care asigură reduceri masive turiştilor greci atunci cînd călătoresc în Grecia. România se află, din păcate, la polul opus. Are un potenţial turistic imens, însă turismul românesc aduce doar 2% la PIB. Aceasta şi din cauza fondurilor de promovare insuficiente alocate pînă în prezent. Ţări precum Turcia, Tunisia, Egipt sau Spania s-au dezvoltat mult şi şi-au îmbunătăţit imaginea considerabil datorită turismului, dar au alocat zeci de milioane de euro anual în promovarea turistică”, a spus Corina Martin. “ANAT consideră în continuare că Legea tichetelor de vacanţă reprezintă o măsură excepţională pentru relansarea turismului intern la noi în ţară. În acest sens, trebuie intensificate eforturile pentru ca avantajele legii să fie înţelese atît de către anagajatori, cît şi de către angajaţi şi sindicate”, a adăugat ea. Preşedintele ANAT a mai spus că din cele 10 milioane de euro destinate promovării turismului românesc, Ministerul a alocat bani doar pentru promovarea acţiunilor de Paşte şi 1 Mai, în rest, banii fiind dirijaţi promovării altor regiuni, în condiţiile în care aprox. 60% din capacitatea de cazare turistică din România se află pe litoral.