ANAT cere măsuri împotriva agenţiei Romina Travel

Patronatul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor din Turism (ANAT) a precizat, într-un comunicat de presă, că recomandă turiştilor constănţeni, care au achiziţionat vacanţe sau servicii turistice la agenţia de turism Romina Travel (fosta Lexa Travel) şi care nu au beneficiat de serviciile contractate, să se adreseze cu plîngeri în acest sens Poliţiei Constanţa şi chiar patronatului ANAT, care urmăreşte atent situaţia creată de această agenţie de turism. „Precizăm că agenţia de turism Romina Travel nu este şi nu a fost niciodată membră a patronatului ANAT din cauza numeroaselor situaţii de debite create agenţiilor de turism membre ANAT, dar şi sutelor de turişti păcăliţi. În luna aprilie a acestui an, patronatul ANAT a sesizat, pentru a doua oară, Ministerul Turismului cu privire la Romina Travel (prima dată am sesizat cazul agenţiei Lexa Travel, aşa cum se numea acum un an această agenţie) şi am solicitat ridicarea licenţei de turism şi iniţierea unei acţiuni către Poliţie şi Parchet, aşa cum am procedat şi acum, ca urmare a situaţie grupului de 50 de copii care nu au putut beneficia de cazare în Paris, deşi servciile fuseseră achitate anterior la această agenţie”, se precizează în comunicatul ANAT, semnat de preşedintele ANAT sud - est, Cristian Bărhălescu. El a adăugat că, la solicitarea ANAT, Ministerul Turismului a întreprins o nouă acţiune de control şi în acest caz. Două grupuri de elevi constănţeni, formate din 60 de elevi de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrîn şi Ovidius, care au plecat într-o excursie în Franţa, s-au trezit că nu au unde să doarmă întrucît agenţia de turism prin care au plecat nu le-a achitat cazarea.