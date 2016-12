ANAT solicită urgentarea implementării legii tichetelor de vacanţă

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită urgentarea adoptării Legii tichetelor de vacanţă, care, în prezent, este în dezbatere în Parlament. \"Încă întîmpinăm probleme cu implementarea legii tichetelor de vacanţă. Sperăm să se urgenteze implementarea acesteia şi, mai ales, sperăm să existe voinţă poilitică în acest sens\", a declarat preşedintele ANAT, Corina Martin, prezentă la Tîrgul de Turism de la Bucureşti. Ea a subliniat că turismul este o şansă pentru relansarea economiei româneşti, mai ales că, de la începutul anului, turismul intern a înregistrat o uşoară creştere, deoarece a beneficiat de campanii de promovare al căror rezultat s-a văzut de Paşte şi de 1 Mai. O altă iniţiativă care a ajutat turismul intern a fost campania \"Înscrieri Timpurii\", prin care agenţiile care fac parte din ANAT au vîndut peste 12.000 de pachete de vacanţă, în valoare de 15 milioane de lei, cele mai multe fiind pentru vacanţe pe litoral. În plus, Martin a adăugat că în acest an, în care economia românească este în criză, agenţiile de turism trebuie să fie cît mai prezente pe piaţă. \"Este un an de criză, dar agenţiile de turism nu trebuie să reducă motoarele, ci trebuie să fie cît mai prezente pe piaţă şi la cît mai multe tîrguri de turism. Vrem să dovedim clienţilor că o vacanţă nu trebuie să fie tăiată de pe lista de cheltuieli\", a adăugat Corina Martin. Tîrgul de Turism de la Bucureşti, aflat la a treia ediţie, se desfăşoară în perioada 8 - 10 mai şi reuneşte 46 de expozanţi.