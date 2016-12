Anathema, la Arenele Romane

Una dintre cele mai renumite trupe de metal din lume, Anathema, va reveni în România, pentru a concerta la finele acestei săptămâni. Evenimentul se va desfăşura, vineri, cu începere de la ora 19.00, la Arenele Romane din capitală. Preţul biletelor la concert este de 70 lei.

Formaţia a lansat, în primăvara acestui an, albumul We’re Here Because We’re Here“, iar concertul amintit face parte din turneul de promovare a acestei noi apariţii discografice. Foarte apreciaţi de publicul din ţară, componenţii trupei - Vincent Cavanagh (voce, chitară), Jamie Cavanagh (bass), John Douglas (tobe), Les Smith (clape) şi Daniel „Danny\" Cavanagh (chitară, voce) - revin la Bucureşti la doar trei luni după ce au cântat în cadrul super-festivalului Tuborg Green Fest, alături de nume celebre ale genului precum Metallica, Rammstein, Slayer sau Alice in Chains.