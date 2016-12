Anatoli Karpov: „Nu știu cine va câștiga titlul mondial dintre Carlsen și Karjakin”

Fostul campion mondial de șah Anatoli Karpov (Rusia) a declarat pentru Agerpres că nu știe cine va câștiga titlul mondial, dintre norvegianul Magnus Carlsen, campionul mondial en titre, și compatriotul său Serghei Karjakin.

''În acest moment, chiar că nu știu cine va câștiga titlul suprem în meciul care are loc la New York. Tot ce pot să vă spun este că asistăm la o confruntare între doi jucători de mare valoare, iar acest meci are un impact uriaș în întreaga lume'', a afirmat Karpov.

Multiplul campion mondial a avut cuvinte frumoase despre faptul că actuala ediție a Turneului Regilor Romgaz se desfășoară în memoria regretatei Elisabeta Polihroniade: ''Elisabeta Polihroniade a fost, în primul rând puternică mare maestră. Ea a jucat cu mult succes o lungă perioadă de timp pentru echipa națională feminină a României. Era pe vremea când naționala feminină a țării dumneavoastră era una dintre cele mai bune din întreaga lume. Ea a avut rezultate foarte bune în cadrul olimpiadelor de șah. A obținut locurile doi-trei. Apoi mă gândesc la participarea ei la alte mari competiții internaționale, spre exemplu Campionatele Europene de șah''.

Karpov s-a referit și la rolul pe care l-a avut Polihroniade în promovarea șahului.

''Elisabeta Polihroniade s-a remarcat apoi, în mod special, în domeniul promovării șahului în rândul școlarilor, precum și pentru stimularea tinerilor jucători de șah din România. Rezultatul s-a văzut apoi prin angrenarea unui mare număr de elevi în sportul care se joacă pe tabla cu 64 de pătrate. Toate aceste elemente alcătuiesc palmaresul unei mari personalități care a avut rezultate remarcabile, în toate proiectele în care s-a implicat''.

Anatoli Karpov, care a vizitat orașele Iași și Constanța în mai, cu prilejul Campionatului European feminin de la Mamaia, a mărturisit că a avut șansa să cunoască mai mulți șahiști români de-a lungul timpului.

''Este adevărat, am avut posibilitatea să cunosc jucători de șah din România. Este un bun moment acum să rememorez numele lui Victor Ciocâltea. Trebuie să vă mărturisesc faptul că el a fost prietenul meu personal, pentru mulți ani. Noi ne întâlneam mereu în calitate de adversari la turneele internaționale la care participam amândoi. Din păcate, el a decedat foarte devreme. Apoi a fost rândul să remarc alți jucători din țara dumneavoastră, precum marele maestru Florin Gheorghiu. Juca foarte bine în acea perioadă de timp'', a mai spus Karpov.