Anca Badiu nu are timp de concediu

Anca Badiu, fosta componentă a trupei „Class”, se bucură de succes pe plan profesional, în ciuda „gurilor rele” care spuneau că nu va reuşi ca artistă solo. Fiind deosebit de solicitată din punct de vedere concertistic, artista spune că nu mai are timp de concediu. „Nu am mai avut o vacanţă de foarte multă vreme, nu am timp de aşa ceva. Pentru mine, vacanţa nu înseamnă neapărat să plec undeva, pentru că am văzut multe locuri, am locuit în Miami doi ani, în Italia am stat destul de mult, vacanţa pentru mine înseamnă relaxare. Dar, aşa cum spun artiştii, pentru noi este vacanţă mereu”, a mărturisit Anca Badiu.

Artista a lansat, în primăvara acestui an, primul album solo, un material la care a colaborat cu artişti de renume internaţional. Primele extrase pe single, piesele „Nopţi de dor” şi „My Baby” s-au bucurat de apreciere, clasîndu-se pe primele locuri în topurile muzicale.