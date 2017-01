Anca Parghel, desemnată „Artistul anului 2008” la Premiile Muzicale Radio România Actualităţi

Anca Parghel a primit trofeul „Artistul anului 2008” la cea de-a VII-a ediţie a Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi, eveniment care s-a desfăşurat duminică seara, la Sala Radio din Bucureşti, publicul ţinînd un moment de reculegere în amintirea artistei.

Postul public de radio a decernat, duminică, trofeele celei de-a VII-a ediţii a Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi, într-un spectacol de gală, la care au participat cîntăreţi, artişti, compozitori, dar şi reprezentanţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune, în frunte cu Maria Ţoghină, preşedintele - director general al Radioului Public. În cadrul galei au fost acordate 16 premii pe genuri şi secţiuni şi alte trei premii speciale, care au reflectat performanţele muzicale pop, dance, folk şi rock ale anului 2008 în muzica românească. Gala a fost prezentată de Alina Sorescu şi Bogdan Pavlică.

Trofeul „Artistul anului 2008” a revenit cîntăreţei Anca Parghel. La aceeaşi secţiune au mai fost nominalizaţi Smiley şi Mircea Baniciu. Premiul a fost acordat de Maria Ţoghină, preşedintele - director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, celor doi fii ai Ancăi Parghel, Tudor şi Ciprian. „Premiul revine unui artist deosebit. A cîntat întotdeauna cu dragoste, cu dăruire. Şi-a dăruit întreaga viaţă muzicii de calitate”, a spus Maria Ţoghină, vorbind despre Anca Parghel, care a murit în decembrie anul trecut. La solicitarea unuia dintre băieţii Ancăi Parghel, în memoria artistei, publicul a ţinut un moment de reculegere. Anca Parghel a cîştigat şi un alt premiu la Gala Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi. Astfel, melodia „Brasil” (Tom Boxer feat. Anca Parghel & Fly Project) a fost desemnată „Cel mai bun cîntec pop-dance”. La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate „Allegria” (Fly Project), „Stay with me”(Akcent), „Hello, lonely girl!” (Wassabi) şi „Baby, get up and dance”(Andreea Bălan).

„Blaxy Girls” a primit premiul pentru „Cel mai bun debut discografic” al anului

În cadrul galei Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi, trupa „Blaxy Girls” a primit premiul pentru „Cel mai bun debut discografic” al anului 2008, titlu la care au mai fost nominalizaţi „Zero”, Tabasco şi „Chicanos”. Premiul „Radio Romania Junior” a revenit Alinei Eremia, care s-a luptat cu Cleopatra Stratan, Mădălina Lefter & Andrada Popa. „Cel mai bun interpret” al anului trecut a fost desemnat Horia Brenciu, la aceeaşi secţiune fiind nominalizaţi şi Keo, Tony Tomas şi Cătălin Josan. În acelaşi timp, Andra a fost cîştigătoarea secţiunii „Cea mai bună interpretă” a anului 2008, la aceeaşi categorie mai fiind nominalizate Loredana, Elena Gheorghe şi Nico. Andra a cîştigat şi premiul „Cel mai bun album pop”, pentru materialul discografic „Dragostea rămîne”. La aceeaşi secţiune au mai fost nominalizate albumele „35” (Horia Brenciu), „Te ador” (Elena Gheorghe), „De dragul tău” (Angela Similea & Ovidiu Komornyk) şi „Heartbeat” (Mr.&Ms.). Premiul pentru „Cel mai bun cîntec pop al anului 2008” a revenit piesei „Pe o margine de lume”, compozitor Andrei Tudor, versuri Andreea Andrei şi Adina Şuteu, interpreţi Nico & Vlad Miriţă. La aceeaşi secţiune au mai fost nominalizate melodiile: „Ai să ştii” - Sandy Deac/Al. Ungureanu & Tony Tomas, „Septembrie, luni” - Horia Brenciu şi „Până la stele”- Laurenţiu Duţă/ Elena.

Andrei Tudor a fost desemnat „Cel mai bun compozitor”, titlu disputat şi de Marius Moga, Laurenţiu Duţă şi Andrei Maria (Smiley). „Cel mai bun artist pop-dance” al anului trecut a fost desemnat Smiley, care s-a luptat la această categorie cu Crazy Loop (Dan Bălan), „Morandi” şi „Fly Project”. În acelaşi timp, albumul lui Smiley, „În lipsa ta”, a fost desemnat şi „Cel mai bun album pop-dance” din 2008. La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate albumele: „The Power of shower” (Crazy Loop), „Donde” (Mandinga) şi „Zamorena” (Tom Boxer feat. Anca Parghel). Trupa „Mandinga” a cîştigat titlul „Cel mai bun artist latino”, disputat şi de „Bandidos” şi „Chicanos”. „Cel mai bun proiect etno” a fost desemnat „Interetnik” (Hara). La aceeaşi secţiune au mai concurat „Tzuky” (Loredana), Ovidiu Lipan şi Fanfara 10 prăjini. Mircea Baniciu a primit titlul „omul cu chitara”, la aceeaşi categorie mai concurînd Tudor Gheorghe şi Victor Socaciu. Premiul „Cel mai bun artist pop-rock” a fost primit de Direcţia 5, disputat şi de „Hara”, „Proconsul” şi „Voltaj”. „Direcţia 5” a cîştigat şi premiul pentru „Cel mai bun album pop-rock”, atribuit pentru materialul „Aniversare”. La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate „Interetnik” (Hara), „Stem” (Celelalte Cuvinte) şi „If you feel my love” (Blaxy Girls). În schimb, „Cel mai bun cîntec pop-rock” a fost desemnat „Dematurizare”, al trupei „Voltaj”. La aceeaşi secţiune au mai fost nominalizate piesele „În niciun caz” - „Direcţia 5”, „Amo, amo”- „Zero” şi „If you feel my love” - „Blaxy Girls”.

În cadrul ceremoniei au mai fost acordate şi trei premii speciale: Premiul de excelenţă, Premiul „Radio România Actualităţi - aveţi un prieten!” şi „Cel mai difuzat cîntec la Radio România Actualităţi”. Astfel, Premiul de excelenţă a fost atribuit artistei Marina Voica. Totodată, „Cel mai difuzat cîntec la Radio România Actualităţi” în 2008 a fost „Ai să ştii” (muzică şi text Sandy Deac, interpretare Alexandra Ungureanu & Tony Tomas), în timp ce Premiul „Radio România Actualităţi - aveţi un prieten!” a mers către grupul „Mandinga”.