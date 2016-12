Ancheta asupra practicilor jurnalistice are efecte şi în SUA

Reprezentanţi ai conducerii News Corporation au cerut angajaţilor ziarului „The New York Post” să păstreze orice document ce are legătură cu posibile interceptări telefonice sau mituirea unor oficialităţi publice, potrivit unor documente care au circulat vineri în redacţia titlului. Corporaţia media a fost implicată într-un scandal legat de interceptări telefonice, în Marea Britanie, care a dus la închiderea publicaţiei „The News of the World” şi la arestarea mai multor editori şi şefi ai titlului. Totuşi, documentele care au ajuns în posesia CNN, prin intermediul Virginiei Lam de la Rubenstein Communications, companie reprezentantă a publicaţiei „The New York Post”, sugerează că problema ar putea viza şi SUA. „Voi şi echipele vostre trebuie să executaţi următoarea directivă: nu distrugeţi, nu aruncaţi, alteraţi sau modificaţi niciun document care ar putea fi relevant, chiar şi acele documente sau materiale care în alte circumstanţe ar fi aruncate”, se arată într-un mesaj trimis de departamentul legal al News Corp. angajaţilor. Documentul specifică faptul că mesajul nu a fost trimis pentru că angajaţii ar fi făcut ceva greşit sau ilegal, ci este o măsură care pune în evidenţă cât de în serios este tratată problema de la Londra. Se mai arată că documentele vizate sunt cele care pot indica accesul la telefoanele sau datele personale ale unor terţe părţi fără autorizaţie sau cele care se referă la plăţi ilegale făcute unor oficiali guvernamentali pentru obţinerea de informaţii. Angajaţii sunt avertizaţi să păstreze orice de la mesaje publicate pe reţelele de socializare la bilete scrise de mână, mesaje vocale sau orice alte materiale care au legătură cu subiectele menţionate.

Publicaţia „The New York Post” este deţinut de News Corporation, care operează şi alte proprietăţi media precum publicaţia „Wall Street Journal”, tabloidul „The Sun” şi postul TV Fox News. În acelaşi document se mai precizează că, în cazul în care documentele relevante nu vor fi strânse, este posibil ca „The New York Post” să nu îşi poată apăra interesele. După trimiterea acestui memoriu, Col Allan, editor şef al publicaţiei, le-a amintit angajaţilor, într-un al mesaj, că au fost rugaţi să ia astfel de măsuri în lumina celor întâmplate la Londra.

Potrivit poliţiei britanice, tabloidul „The News of the World” ar fi interceptat convorbirile a circa 4.000 de oameni, între care familiile unor adolescenţi asasinaţi. Aceste dezvăluiri au ridicat întreaga clasă politică din Marea Britanie împotriva lui Rupert Murdoch. Închiderea publicaţiei, cu o istorie de 168 de ani, în care a reuşit să ajungă printre cele mai populare titluri din Marea Britanie, nu a pus însă capăt scandalului interceptărilor telefonice ilegale.