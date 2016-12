Șefii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov au fost suspendați din funcții după ce s-a descoperit că reprezentanții instituției știau despre funcționarea clubului "Colectiv", în care a avut loc catastrofa de pe data de 30 octombrie... Deși aceștia au susținut până acum că localul în care s-a produs devastatorul incendiu, soldat cu moartea a 60 de oameni, nu figura pe "harta" lor, în baza lor de date, o anchetă realizată de echipa jurnalistului Cătălin Tolontan îi contrazice flagrant și dă în vileag minciuna. Conform materialului publicat pe site-ul tolo.ro, pe data de 23 septembrie, firma Emagic a transmis Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) un fax în care anunța organizarea unui festival în clubul "Colectiv" și în fosta fabrică "Pionierul" și estima că vor fi prezenți în jur de 2.000 de oameni pe seară... ”Organizăm un festival în datele de 25 și 26 septembrie a.c. în clubul „Colectiv“ și la etajul 1 al fabricii „Pionierul“ din strada Tăbăcarilor nr. 7, Sector 4, București”, i-au anunțat cei de la Emagic pe pompieri, potrivit tolo.ro. "Pe spatele faxului există confirmarea automată de primire de la numărul de fax al Inspectoratului General de Situații de Urgență", se mai arată în materialul citat. Cu toate acestea, nimeni nu s-a obosit să facă un control în locația respectivă, pentru a verifica dacă există minime măsuri de siguranță, care sunt riscurile, dacă există autorizațiile necesare desfășurării unor astfel de evenimente.

VERIFICĂRI Dezvăluirile făcute de Cătălin Tolontan au fost confirmate de IGSU, care a precizat că faxul a fost direcționat către ISU București. "Documentul la care faceţi referire a fost identificat în corespondenţa primită de IGSU la data de 23 septembrie 2015, în jurul orei 23.27. Întrucât soluţionarea documentului era în competenţa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, acesta a fost redirecţionat acestei unităţi, la data de 24 septembrie 2015, ora 09.28. În urma informării imediate a şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la existenţa acestui document, s-a dispus efectuarea unui control la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, pentru identificarea documentului şi a circuitului de soluţionare a acestuia. Concluziile rezultate în urma verificărilor vor face obiectul unei note raport ce va fi înaintată şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă", se arată într-un comunicat al IGSU.

"AM FOST DEZINFORMAT" Miercuri dimineață, conducerea ISU București-Ilfov a fost suspendată. Secretarul de stat Raed Arafat, cel care a anunțat după tragedia din "Colectiv" că pompierii nu aveau clubul în baza lor de date, a declarat, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că a fost dezinformat şi a precizat că noile informaţii demonstrează că a existat o corespondenţă între ISU Bucureşti şi clubul „Colectiv“. Arafat a precizat că, în urma unui control la ISU Bucureşti efectuat marți seară, s-a constatat că instituţia a trimis către organizatorul evenimentelor de la „Colectiv“ două adrese în care erau precizate prevederile legale solicitate pentru organizarea a două mari concerte în acel club. "Nu avem nicio dovadă că cineva s-ar fi deplasat acolo să verifice locaţia. Aici e problema noastră", a spus Raed Arafat.

A CERUT DEMITEREA CONDUCERII ISU Premierul Dacian Cioloș i-a cerut, miercuri, ministrului Afacerilor Interne, Petre Tobă, să demită conducerea ISU București. "Vă rog să confirmați că cei de la conducerea ISU București au fost demiși și că nu mai au ce căuta în conducerea ISU sau în ISU ca atare, pentru că din cauza unor astfel de comportamente săpăm la credibilitatea unei instituții care se află în prima linie a serviciului public. Am înțeles că a fost suspendată conducerea, vreau să mă asigur că este demisă și că niciodată cei care au fost la conducerea ISU București nu se mai pot întoarce. Știu că sunt niște reguli la militari, dar vreau să mă asigur că cei care au fost la conducerea ISU nu mai au ce căuta în sistem", i-a transmis Cioloș ministrului Tobă, la începutul ședinței săptămânale de Guvern.

Ministrul de Interne, Petre Tobă, a declarat miercuri, la începutul ședinței de Guvern: "În momentul în care am avut această informație, i-am cerut domnului secretar de stat ca toată situația de fapt să fie înaintată de urgență la Direcția Anticorupție, pentru a fi valorificată la dosarul penal al cauzei, și întreaga conducere de la ISU București-Ilfov a fost pusă la dispoziție până la definitivarea situației, urmând ca în cursul zilei de astăzi să împuternicim pe altcineva să asigure continuitatea comenzii la structura respectivă".

Raed Arafat a precizat, după izbucnirea scandalului, că, dacă superiorii săi consideră că a greşit, îl pot demite. "Chiar dacă funcţia de secretar de stat este una politică, eu fac parte din tehnic. În cazul meu, sunt două situaţii: dacă şefii consideră că am greşit, mă pot demite sau, dacă eu consider că am greşit, îmi pot cere demisia. Nu consider că am greşit", a spus Raed Arafat. Secretarul de stat a ţinut să precizeze că, în acest context, dacă şi-ar da demisia, ar însemna că fuge de răspundere. "A-mi da demisia, mai ales că nu consider că am greşit, ar însemna că fug de răspundere, or, eu nu fug de răspundere. Aşteptăm finalizarea anchetelor", a mai declarat secretarul de stat Raed Arafat.