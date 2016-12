Anchetă DIICOT în cazul morţii celor doi români în Algeria

Trupurile celor doi români ucişi în Algeria au fost aduse, ieri dimineaţă, în ţară cu o aeronavă militară. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) spun că avionul C-27 J Spartan a aterizat pe Aeroportului Militar Otopeni la ora 07.00. În incinta bazei aeriene a avut loc un scurt ceremonial, incluzând şi o slujbă religioasă, la care au fost prezenţi oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe(MAE) şi MApN, precum şi membri şi apropiaţi ai familiilor celor doi români. Victimele atentatului terorist de la In Amenas, Tiberiu Ionuţ Costache, în vârstă de 36 de ani, din comuna Bărcăneşti, şi Mihail Marius Bucur, de 40 de ani, din Ploieşti, au fost transportate apoi la Serviciul de Medicină Legală din Ploieşti pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor morţii. Din primele date se pare că cei doi şi-au pierdut viaţa din cauza unor traumatisme care ar fi putut fi provocate de suflul unor explozii puternice. Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, a anunţat, ieri, şi că cel de-al treilea român care a fost eliberat din Algeria a sosit în România. „Azi dimineaţă am avut o discuţie cu cel de-al treilea român care a supravieţuit atacului, care de fapt este primul dintre cetăţenii români care a scăpat. Acest om are o istorie pe care o va povesti el. Este în ţară. Este foarte fericit că este în viaţă“ a declarat Corlăţean. Conform unui comunicat MAE, cetăţeanul român aflat în complexul In Amenas „a reuşit să contacteze misiunea diplomatică română, prin intermediul unui telefon mobil, în timpul evenimentelor dramatice declanşate de atacul terorist. Cetăţeanul român a fost asistat cu privire la conduita de urmat, aspect ce a făcut posibilă salvarea vieţii sale“.

ANCHETĂ În legătură cu atacul terorist din Algeria, în urmă căruia doi cetăţeni români şi-au pierdut viaţa, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii de infracţiuni prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Procurorii DIICOT vor colabora cu toate instituţiile naţionale şi internaţionale cu responsabilităţi în domeniu şi vor dispune măsurile legale în această cauză. „Nu o să aibă o muncă uşoară, pentru că în Algeria nu-i aşa uşor să anchetezi, dar le urez succes. Îmi doresc foarte, foarte mult pentru cele două familii să se afle adevărul despre decesul celor două victime, pentru că, în acest moment, nu doar noi, ci toate ţările au suferit pierderi acolo, ţări europene, ţări asiatice, nu ştim încă detalii. A fost o operaţiune militară, şi e foarte bine, pentru cele două familii, dacă pe căile diplomatice şi judiciare se va şti exact ce s-a întâmplat atât în locul respectiv, unde a decedat unul dintre români, cât şi mai departe, la spital, unde a decedat al doilea“ a declarat premierul Victor Ponta. Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, a adăugat că „Algeria are o politică foarte dură faţă de terorişti, care exclude negocierea şi presupune intervenţia armată directă, justificată de ceea ce s-a întâmplat anterior în Algeria, foarte multe acte teroriste“. În cadrul discuţiilor din Comisiile pentru politică Externă, ministrul MAE a cerut cetăţenilor români „să-şi declare identitatea la ambasadele din ţările în care merg pentru ca statul să-i poată ajuta“ în situaţii de criză.