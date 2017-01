Anchetă extinsă în tenisul profesionist

Investigația independentă privind integritatea în tenis va dura cel puțin un an, au anunțat cele patru foruri ale acestui sport, ATP, WTA, ITF și Grand Slam Board. Pe 18 ianuarie 2016, în startul primului turneu de Mare Șlem al anului, BBC anunţa că autoritățile din tenis au primit în mod repetat, în ultimii zece ani, plângeri cu privire la 16 jucători din top 50, implicați în cazuri de corupție, printre aceştia numărându-se şi opt sportivi care au participat la actuala ediţie a turneului Australian Open. Niciun nume nu a fost oferit publicității, iar Federația Internațională de Tenis (ITF) s-a autosesizat în acest caz. Comisia independentă, condusă de Adam Lewis, va verifica activitatea programului anticorupție din tenis și a unității de integritate. Activitatea comisiei va fi extinsă către instituții din afara tenisului, organizații de stat, organisme de aplicare a legii și operatori de pariuri sportive. ITF a precizat că, deși nu a fost stabilit un termen-limită pentru această anchetă, un raport final ar putea fi întocmit în minimum 12 luni. În cadrul unei investigații separate, ITF a anunțat, în cursul acestei săptămâni, că doi arbitri au fost suspendați și alți patru sunt cercetați pentru fapte de corupție.

GAFĂ DE ORGANIZARE LA US OPEN

Denis Pitner, un arbitru croat suspendat în august 2015 pentru acuzaţii de corupţie, a lucrat ca tuşier la US Open. Asociaţia de Tenis din Statele Unite a dat vina pe o eroare în procesul de organizare. Astfel, Pitner şi-ar fi ridicat acreditarea înaintea ca organizatorii turneului să afle de suspendare. Arbitrul croat a fost suspendat pe 1 august 2015, timp de un an, de către ITF, după ce o investigaţie a Unităţii de Integritate a Tenisului a concluzionat că Pitner a informat un antrenor despre starea fizică a unui jucător, în timpul unui turneu, şi a accesat regulat un cont de pariuri, de unde a mizat pe meciuri de tenis. Turneul US Open din 2015 s-a desfăşurat în perioada 31 august - 13 septembrie, dar suspendarea lui Pitner a fost făcută publică în această săptămână. Oficialii ITF au recunoscut atât penalizarea dictată împotriva croatului, cât şi retragerea licenţei arbitrului Kirill Parfenov, din Kazahstan, în februarie 2015. Parfenov ar fi contactat un alt oficial, pe o reţea de socializare, pentru a încerca să manipuleze scorul unei partide. Alţi patru oficiali, a căror identitate nu a fost făcută publică, riscă să fie excluşi pe viaţă din sport din cauza unor acuzaţii grave de corupţie.

