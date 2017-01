Anchetă în cazul fetei de 19 ani care are 16 kilograme

Prefectura Suceava a dispus înfiinţarea unei comisii mixte de control în cazul fetei de 19 ani, din comuna Moldoviţa, care are 16 kilograme după ce a fost hrănită doar cu lapte de către mama ei, verificările vizându-i pe medicul de familie şi asistentul social, dar şi pe primarul din localitate. Prefectul, Florin Sinescu, a declarat, vineri, că a dispus constituirea unei comisii mixte de control care să verifice dacă s-au respectat atribuţiile legale ale tuturor celor implicaţi în acest caz. El a precizat că Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava, care s-a autosesizat în acest caz şi a declanşat o anchetă, poate verifica doar dacă medicul de familie şi-a îndeplinit atribuţiile, el menţionând că a dispus extinderea acestor verificări. “Am lărgit verificările. Trebuie să vedem dacă s-au respectat atribuţiile atât de către primar, de asistentul social, de medicul de familie şi de însoţitor”, a spus prefectul. El a spus că, în urmă cu un an, a cerut asistenţilor sociali să meargă pe teren şi să nu facă muncă doar din birou. Sinescu a explicat că situaţia în care a ajuns fata respectivă a fost determinată de faptul că unele instituţii nu şi-au îndeplinit atribuţiile şi responsabilităţile, iar comisia constituită urmează să stabilească motivele pentru care fata nu a fost ajutată până acum. “Poate şi însoţitorul fetei putea spune că nu se poate descurca şi că ar trebui ca fata să fie luată în grija autorităţilor”, a mai spus prefectul. El a estimat că rezultatele anchetei acestei comisii ar putea fi făcute publice luni sau marţi. Tânăra de 19 ani din comuna suceveană Moldoviţa, care cântăreşte doar 16 kilograme după ce a fost hrănită doar cu lapte şi apă cu zahăr de către mama sa, care are schizofrenie, este internată la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi. Fata s-a dezvoltat ca un copil de 6-7 ani şi se exprimă ca unul de 3 ani. Ea are dinţii distruşi, nu i-a crescut părul, nu socializează. Medicii afirmau iniţial că fata are grave carenţe alimentare şi retard psihic cauzat de relaţia nefirească avută cu mama ei, care a menţinut-o cu forţa la stadiul de bebeluş, dar şi de lipsa unei alimentaţii adecvate. Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, medicul Lucian Cernahovschi, a declarat, joi, că fetei i se administrează tratament perfuzabil, iar alimentele sunt introduse treptat. Potrivit medicului, din momentul internării fetei în spital, greutatea acesteia a crescut cu un kilogram.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava s-a autosesizat, joi, în cazul fetei de 19 ani şi a cerut explicaţii medicului de familie şi asistentului social. La rândul său, directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, Magdalena Isăilă, declara că acest caz nu a fost făcut cunoscut, până în prezent, reprezentanţilor acestei instituţii. Fata de 19 ani mai are o soră geamănă, care s-a dezvoltat normal, având 160 de centimetri şi 50 de kilograme, şi este integrată în comnunitate.