Anchetă în cazul ginecologului acuzat de malpraxis

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a deschis o anchetă în cazul ginecologului Albotă Popescu, după ce Ana Maria Stoica, de 21 de ani, din Negru Vodă, l-a acuzat pe medic că a intrat beat în sala de naşteri şi că nu ar fi procedat corect în timpul actului medical. Tînăra mamă este indignată din cauza faptului că medicul, în loc să-i facă cezariană, a lăsat-o să se chinuie şi i-a scos copilul cu forcepsul. Femeia a mai povestit că, pe tot parcursul sarcinii, medicii care au consultat-o i-ar fi spus că starea de sănătate a bebeluşului este cît se poate de bună şi că naşterea va fi, cel mai probabil, una cît se poate de uşoară. Din păcate, n-a fost aşa. Nou-născutul, un băieţel de 3,400 kilograme, va rămîne mult timp internat în secţia terapie intensivă, după ce, la naştere, a primit nota „1”. “Deocamdată nu putem spune nimic cert. Evoluţia este uşor favorabilă, şi-a mai revenit puţin de la naştere, însă nu ne putem pronunţa”, a explicat medicul Teodora Bucur, şeful secţiei de neonatologie a SCJU. Potrivit dr. Bucur, micuţul familiei Stoica se află sub strictă supraveghere şi sub tratamentul medicilor neurologi. “Părinţii trebuie să aibă răbdare şi să lupte pentru binele copilului. Am avut cazuri cînd bebeluşii care au primit la naştere nota 1, au avut o evoluţie favorabilă. Unii şi-au revenit repede, alţii mai greu, alţii însă au rămas pentru tot restul vieţii cu unele handicapuri. Bebeluşul familiei Stoica va mai rămîne internat pînă cînd va începe să mănînce singur (la sîn, cu biberonul - n.r.), să nu mai fie hrănit cu perfuzii”, a declarat şeful secţiei. Directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, a declarat, ieri, că a fost demarată o anchetă internă cu privire la activitatea doctorului Albotă Popescu, conducerea spitalului autosesizîndu-se în acest caz, în urma articolelor apărute în mass-media. “Familia Stoica nu a depus deocamdată nicio plîngere, în mod oficial, împotriva medicului ginecolog”, a precizat dr. Cîmpineanu. Familia Stoica a declarat că îl va reclama pe medicul ginecolog la Colegiul Medicilor din România, filiala Constanţa, dar îl va acţiona şi în instanţă, pentru că i-a traumatizat copilul. În apărarea sa, medicul ginecolog Albotă Popescu a declarat că a procedat cît se poate de corect din punct de vedere medical şi că forcepsul a fost folosit tocmai pentru a-i salva viaţa bebeluşului. Cît priveşte acuzele potrivit cărora ar fi fumat fără jenă în sala de naşteri, pe culoare şi prin saloane, dr. Albotă şi-a recunoscut vina. Medicul nu a recunoscut însă că ar fi venit beat la muncă. Cu toate acestea, la cîteva zile după povestea Anei Maria Stoica, surse din cadrul SCJU (angajaţi şi pacienţi - n.r.) au declarat că medicul, aflat în stare avansată de ebrietate, a lovit mai multe maşini din curtea spitalului, printre care şi o ambulanţă SMURD şi a dispărut, intrînd într-un convenabil concediu medical (după spusele sale, s-a urcat pe un scaun pentru a aranja o perdea şi a căzut, fracturîndu-şi cîteva coaste - n.r.). Poliţia Rutieră îl caută acum pe dr. Popescu, deoarece şoferii care şi-au găsit maşinile lovite au depus plîngeri.