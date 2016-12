Anchetă în cazul româncelor vândute cu 1.000 de lire sterline

Poliţiştii din Sibiu au pornit o anchetă, ieri, după ce în presa britanică au apărut imagini video cu un bărbat din municipiul Sibiu care negociază vânzarea unor tinere pentru prostituţie în Marea Britanie, la preţul de cinci sute de lire fiecare. “Poliţia Sibiu s-a autosesizat cu privire la faptele relatate în presa britanică, urmând să fie făcute verificări privind stabilirea competenţei de soluţionare şi cercetare a acestei cauze”, a declarat Anca Bloanca, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu. Aceasta a mai spus că individul care încerca să le vândă pe cele două tinere are antecedente penale. Bărbatul a ieşit din penitenciar în anul 2009, după ce a ispăşit o pedeapsă de trei ani pentru înşelăciune. Amintim că doi jurnalişti britanici ai publicaţiei „The Mirror” au reuşit să cumpere, sub acoperire, două fete din România, de la un individ din Sibiu, pentru a le folosi la prostituţie în Marea Britanie. Întâlnirea dintre ei şi suspect a avut loc într-un club din Sibiu, prin intermediul unui proxenet din Londra, care i-a pus în legătură. Acolo, bărbatul de 31 de ani le-a spus că fetele pot fi cumpărate cu 500 de lire sterline fiecare. În plus, acesta i-a asigurat pe jurnalişti că tinerele pot ajunge în Marea Britanie până miercuri. “Nu sunt probleme să meargă acolo, pentru că au uşile deschise în Anglia. Nu vă pot face nimic. România e în Europa acum”, le-a spus individul celor doi “clienţi”.