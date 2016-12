Anchetă la Secția de Arși de la Spitalul Floreasca

Conducerea Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București a dispus realizarea unei analize în cazul Secției de Arși, care nu este nici acum funcțională, așa cum a descoperit joi dimineață și ministrul Sănătății, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, care a decis demiterea directorului interimar. „La nivelul conducerii Spitalului Clinic de Urgență a fost dispusă o analiză a situației prezentate de ministrul Sănătății în 21 aprilie, cu ocazia vizitei de lucru pe care a efectuat-o la Unitatea de Îngrijire a Arșilor Grav din spital”, se arată într-un comunicat de presă al spitalului, remis vineri. În momentul finalizării acestei analize interne, concluziile vor fi comunicate imediat Ministerului Sănătății, se mai arată în sursa citată. De asemenea, concluziile vor sta la baza planului de măsuri tehnice și administrative prin care se vor remedia aspectele constate.

Anunțul vine după ce managerul Spitalului Floreasca, Nicuşor Louchi, a fost demis de ministrul Sănătăţii pentru că Secţia de Arşi nu este complet funcţională. „Este absolut revoltător faptul că nici în acest moment, dacă, Doamne fereşte, se întâmplă o nenorocire în Bucureşti sau în ţară, acest bloc nu funcţionează la întreaga lui capacitate. Sunt banii bucureştenilor, sunt banii românilor, românii nu acceptă să se facă afirmaţii care nu corespund cu realitatea. Nu am venit să tai panglici şi nu cred că acesta este scopul, de a anunţa triumfalist realizări. Sunt lucruri normale, investiţii pe care românii le fac din banii lor, bani faţă de care suntem responsabili. Barocamera nu funcţionează nici în acest moment, personalul nu era la serviciu. L-am demis pe managerul instituţiei”, a spus ministrul. Dr. Achimaş Cadariu a mai afirmat că „din acest moment domnul director medical Păun preia conducerea. Îmi va transmite în cel mai scurt timp când va fi funcţional acest bloc în totalitate. Ministerul Sănătăţii a făcut mari eforturi în ultima vreme prin prisma personalului, fiindcă asta a fost principala problemă - lipsa personalului, asta s-a spus. În paralel, era, sigur, problema unor aparate. Prin programul de la Banca Mondială am reuşit să trimitem oameni la specializare în Franţa”, a spus ministrul. O altă neregulă constatată de ministrul Sănătăţii la Secţia de Arşi a fost chiar lipsa personalului de la muncă, la doar o zi de la deschiderea oficială a unităţii. „Am constatat că nici dintre cei care ar fi trebuit să fie astăzi la serviciu, sub un pretext stupid cred, nu sunt. Mi se pare absolut inadmisibil. Cred că avem o responsabilitate faţă de concetăţenii noştri, cred că afirmaţiile neadevărate trebuie urgent retractate. În cel mai scurt timp, această mare investiţie să poată să fie funcţională”, a declarat ministrul. Cu toate că secţia a fost dotată încă din anul 2013, abia doi ani mai târziu, în aprilie 2015, s-au eliberat avizele de funcţionare. Ulterior a fost pusă problema specializării personalului medical. Costurile pentru acest proiect au fost de 8,5 milioane de euro, iar fondurile - alocate de Ministerul Sănătăţii şi de Primăria Sectorului 1.

Clinica de la Spitalul Floreasca are şase saloane cu aparatură specială unică în România, unde ar putea fi trataţi simultan şase pacienţi cu arsuri grave. După tragedia din Colectiv, blocajul secţiei a dus la un scandal public, pentru că răniţii cu arsuri grave nu au putut fi internaţi în acea secţie.