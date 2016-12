Anchetă la Spitalul Cernavodă

10:03:29 / 29 Ianuarie 2014

Ati votat un Primar Penal acum aveti un alt Penal

Sa cerceteze Politia cat se ducea parandaratu la Primar ca sa fie tinut in functie pe acest spagar.Tot Hinsa i-a dat garsoniera acestui neica nimeni si apoi a vandut-o, acum sta in gazda pe str. Unirii la Bl.P2 parter.Politia ar trebui sa il ancheteze si pe stomatologu Toth care este si el complice atat la numirea acestui umflat si care a facut ulegalitati mult mai multe, veti vedea.Spaga sa angajeze o infirmiera era de la 500 de euro in sus.