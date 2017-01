Ancheta morţii copilului din Costineşti stagnează

În urmă cu o lună, viaţa familiei Liea din Costineşti s-a schimbat într-un mod tragic, cînd Silviu, băieţelul de numai cinci ani, a murit. Durerea părinţilor este cu atît mai mare cu cît aceştia nu au aflat din ce cauză a murit copilul lor. Micuţul care suferea de o tulburare autistă s-a simţit rău, iar părinţii au decis că este cel mai bine să îl ducă la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean. Aici băiatul a fost consultat şi medicul de gardă a constatat că are “roşu în gît” şi că nu necesită internare. Deşi părinţii au insistat ca Silviu să fie spitalizat deoarece, din cauza afecţiunii de care suferea, avea nevoie de îngrijire specială, medicii au susţinut că nu se impune spitalizarea. La cîteva ore după ce a ajuns acasă, băiatul a început să se simtă din ce în ce mai rău, să verse şi să se înece. Speriaţi, părinţii au chemat o ambulanţă şi au plecat, pentru a doua oară, la Spitalul Clinic Judeţean. Pe drum, copilul a murit. Raportul încheiat de medicii legişti de la Constanţa a scos la iveală că Silviu a murit din cauza unei laringite acute virale şi a unui edem glotic.

Părinţii lui Silviu cred că medicii nu şi-au dat tot interesul pentru ca băieţelul lor să trăiască şi au depus plîngere la poliţie şi la Colegiul Medicilor, însă, pînă acum, nu au primit niciun răspuns. “Este o lună de cînd Silviu a murit şi de nicăieri nu am primit niciun răspuns. La spital ni se spusese că se desfăşoară o anchetă internă, pentru a se vedea dacă medicul de gardă se face vinovat de moartea copilului. Dar care este rezultatul anchetei? Nu ştim, deoarece nu ni s-a dat niciun răspuns. Am depus o plîngere la Colegiul Medicilor, dar nici de acolo nu am aflat nimic concret. Nici cei de la Ambulanţă nu au procedat corect deoarece nu i-au acordat primul ajutor. Ca să se apere, ei mă acuză pe mine că nu i-am lăsat să-l îngrijească”, a spus Mariana Liea, mama lui Silviu. Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă susţine că a demarat o anchetă internă care este în curs de desfăşurare. “Nu putem face nimic pînă cînd nu primim rezultatele de la Institutul de Medicină Legală, Mina Minovici. Analiza durează în jur de 30 de zile şi pînă acum nu am primit nimic”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Bogdan Cîmpineanu. Nici ancheta demarată la Servicul de Ambulanţă Judeţean nu a fost încheiată. “Aşteptăm rezultatele de la Institutul Mina Minovici. Am discutat cu asistenta şi medicul de pe ambulanţă şi am ajuns la concluzia că au făcut tot posibilul pentru a-l ajuta pe copil. Părinţii băiatului au făcut presiuni asupra cadrelor medicale încă din momentul în care au intrat în casă ca să îi acorde copilului primul ajutor. Părinţii au insistat să îl ducă la spital imediat, astfel încît cadrele medicale au fost nevoite să îi administreze tratamentul în ambulanţă”, a declarat directorul adjunct al SAJ, dr. Aurora Broască. Părinţii lui Silviu susţin însă că toate aceste declaraţii sînt nefondate şi că medicii vor să se apere între ei. Pe de altă parte, pînă în acest moment toate acuzaţiile de malpraxis aduse medicilor din Spitalul Judeţean nu au fost soluţionate de către Colegiul Medicilor. Mai mult decît atît, niciun reprezentant al acestui for nu a putut fi contactat.