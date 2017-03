ANCHETĂ! O mamă a scris că a fost la un pas să-şi piardă copilul!

O anchetă a început la Spitalul Județean din Târgu Jiu, după ce o mamă a scris că a fost la un pas să îşi piardă copilul din cauza medicilor. Femeia povesteşte că timp de 4 ore i-a auzit pe medici strigând unii la alţii: "Fata e grav! Nu rezistă!". Într-o postare pe o reţea de socializare, femeia scrie că săptămâna trecută a ajuns acasă după 5 luni petrecute la Timișoara cu fetiţa ei, născută prematur. Acasă, la Târgu Jiu, fetiţa a răcit şi a început să aibă crize de apnee, motiv pentru care a dus-o la Spitalul de Urgenţe din oraş, unde medicii au stabilizat fetiţa şi au trimis-o la Pediatrie.

"Doctorița de pe salvare cere internarea fetei pe secția de ATI, având în vedere faptul că fetița mea, acum două luni când am încercat să venim iar cu ea acasă din spital de la Timişoara, a pățit exact același episod de apnee, după care au urmat două stopuri respiratorii. Medicul de gardă de la ATI refuză internarea fetei pe secția ATI, spunând că este bebeluș şi că trebuie mers la Pediatrie. Medicul de pe ambulanţă duce fata la Pediatrie, unde este preluată de medicul de gardă de acolo. A urmat un schimb de replici acide între cele două doctorițe, medicul de pe salvare explicându-i doctorului Popescu (medic gardă Pediatrie) că îi scad bătăile inimii fetei şi că aceasta prezintă episoade de apnee. Medicul de gardă refuză să creadă, spunând că este de vină senzorul de la plusoximetru... După ce fata este preluată de Pediatrie, se chinuiesc o oră să îi bage o branulă în cap, deoarece nu îi găseau vene. Fata este conectată la aparat de oxigen, cu mască de adulți pe faţă! Secție de pediatrie fără mască de copil pentru oxigen! Masca fiind cât capul Melisei”, scrie femeia pe rețeaua de socializare. Aceasta adaugă că a anunţat medicul că fetița are crize de apnee, iar acesta i-a răspuns că nu are dreptate, după care a constatat că fetiţa nu respira. "Se panichează şi îmi spune că o depășește cazul, că e grav şi să trimitem fata înapoi la Timişoara. Cu chiu, cu vai, obținem aprobare de la salvare pentru o salvare tip C2 să transfere fata la Timişoara şi de aici începe distracția... Salvarea refuză transportul fetei, dacă aceasta nu este stabilă şi intubată (perfectă dreptate) ... (...) Îmi intubează copilul într-un salon de Pediatrie, nicidecum în secția de ATI ... o intubare durează 2 minute, ei au stat o oră ... în timpul acesta vedeam asistentele alergând de la etajul 2 la etajul 5 că nu aveau cele necesare pentru intubarea fetei, medicul pediatru îmi spune întruna: „E grav fata! Nu rezistă! Nu o putem intuba! Fata nu mai are șanse şi moare“. Timp de 4 ore, cât am stat la Pediatrie, același lucru l-am auzit: „Fata e grav! Nu rezistă!“", afirmă mama.

Femeia povesteşte că, după ce a ajuns ambulanţa, medicii au refuzat transportul copilei, deoarece maşina nu era dotată corespunzător, în timp ce medicii refuzau să ţină fetiţa la spital deoarece era în stare gravă. "Urmează o ceartă teribilă între medicul pediatru şi medicul de pe salvare, cu diferite reproșuri... cei de pe salvare urlau că de ce au intubat fata, medicul pediatru că cei de la 112 au cerut intubarea. Ambulanţa refuză transportul pe motiv că nu sunt dotați corespunzător pentru transport, medicul pediatru refuză să rămână fata pe motiv că sunt obligați să ia fata... stai ca părinte şi asiști la o asemenea scenă... şi rămâi blocat... întru-un final se decid să ia fata, o pun pe targă şi o urcă în lift... noi am coborât jos așteptând ambulanţa. În lift s-au răzgândit că nu pot să ventileze manual fata 6 ore până la Timișoara... norocul a fost că soțul meu a urcat să vadă ce s-a întâmplat de nu coboară cu fata şi atunci a auzit discuția... i-a rugat, din suflet, spunându-le prin ce a trecut fata să ne-o transfere la Timișoara... Doctorul de pe salvare acceptă transferul fetei, dar constată că nu este intubată corect, că îi ieșea tubul prin stomăcel puţin şi branula nu este pusă corect în cap... Remediază situația şi îmi ia fata. A ventilat copilul meu 3 ore manual, ca să poată să trăiască fata. La Oţelul Roșu, fata este preluată de SMURD-ul neonatal", scrie femeia.

În încheiere, mama povesteşte că medicii de la Târgu Jiu nu au anunţat la Timişoara că fetiţa este intubată şi are nevoie de un loc la terapie intensivă. "Când am ajuns cu fata, la 6 dimineața, la Timişoara, doamna doctor de gardă a avut un șoc. Doamna doctor de gardă nu ştia că Melisa este intubată şi locuri în terapie nu erau. A mobilizat pe toată lumea, au mutat copilașii şi i-au făcut loc Melisei. Melisa a mai stat 15 minute în ambulanţa SMURD până i s-a făcut loc. Dacă doamna doctor nu reușea să aibă un ventilator liber, pentru Melisa, trebuia să refuze cazul ... asta doar pentru că acei incompetenți nu au putut anunța din timp totul", a scris femeia.

Tiberiu Tătaru, managerul SJU Târgu Jiu, a declarat, luni, corespondentului Mediafax că la spital a început o anchetă în acest caz. La rândul său, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, Marinică Niculescu, a declarat că problemele au fost la Spitalul Județean, de unde "a pornit totul". "Ai mei au preluat cazul, au plecat, au făcut efortul, medicul meu și-a asumat responsabilitatea, l-a dus în condiții bune pe copil. Au discutat problema de refuzat, legal puteau refuza, pentru că trebuia să cheme Doljul, nu pe noi, pentru că noi nu avem ambulanță dotată pentru nou-născuți. Cu toate acestea și-a asumat responsabilitatea medicul, a dus copilul, l-a preluat neonatul de la Timiș, au chemat în întâmpinare și la Oțelul Roșu a fost preluat pacientul de către SMURD Timiș”, a spus Niculescu.