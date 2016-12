Anchetă parlamentară în cazul Băsescu

• Deputaţii din Comisia de Apărare vor solicita înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru verificarea tuturor contractelor încheiate de MApN cu DesintCo, din acţionariatul căreia face parte fratele preşedintelui, Mircea Băsescu

• Directorul departamentului pentru armament din Ministerul Economiei, Aurel Cazacu, şi-a dat demisia, după ce s-a aflat că fiica sa este acţionară la DesintCo, alături de fratele preşedintelui, Mircea Băsescu

• Foştii miniştri ai Apărării, Gheorghe Tinca şi Teodor Meleşcanu, susţin că este imposibil ca serviciul de informaţii al Armatei române să nu fi avut cunoştinţă despre activitatea societăţii comerciale

Deputatul Mihăiţă Calimente a declarat, sîmbătă, că deputaţii din Comisia de Apărare vor solicita înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru a verifica toate contractele încheiate de MApN în ultimii ani şi firma de consultanţă în domeniul militar DesintCo, din acţionariatul căreia face parte fratele preşedintelui, Mircea Băsescu, alături de persoane importante din industria de armament. Declaraţiile au fost făcute după ce, la sfîrşitul săptămînii trecute, au apărut informaţii legate de un posibil conflict de interese în care este implicat preşedintele Traian Băsescu. “Vom solicita înfiinţarea comisiei de anchetă, la nivelul Parlamentului, săptămîna viitoare sau cînd va începe sesiunea parlamentară, adică la 1 septembrie”, a precizat Calimente. Deputatul PNL este de părere că toate firmele care desfăşoară activităţi în domeniul armamentului ar trebui înregistrate la comisiile de specialitate din Parlament. \"Sînt mai multe firme care se ocupă cu aşa ceva şi ar trebui să fie înregistrate la comisiile de apărare din Camera Deputaţilor sau din Senat, pentru a se şti care sunt aceste firme ce fac asemenea operaţiuni\", a spus Mihăiţă Calimente. De asemenea, Calimente a afirmat că \"ar trebui să fie anchetate şi alte lucruri la care nu s-a primit până acum răspuns: achiziţia avioanelor multirol, afacerea transportorului amfibiu blindat sau fregatele”. Foştii miniştri ai Apărării, Gheorghe Tinca şi Teodor Meleşcanu, susţin că este imposibil ca serviciul de informaţii al Armatei române să nu fi avut cunoştinţă despre activitatea societăţii DesintCo. Consilierul prezidenţial pentru Apărare, Iulian Fota, a încercat să demonstreze că preşedintele nu are legături cu afacerile fratelui său. Fota a încercat, totodată, să arate şi şeful statului nu are nicio legătură cu afacerile fratelui său: \"E inadmisibil ca fratele preşedintelui să se asocieze într-o firmă cu oameni care fac afaceri cu statul român”.

Prima demisie: Aurel Cazacu

Aurel Cazacu, director al departamentului pentru armament din Ministerul Economiei a demisionat din funcţie la cererea ministrului Adrian Videanu şi a declarat că o va retrage pe fiica sa din afacerea DesintCo, după ce s-a aflat că fiica sa, Cristina Cazacu, deţinea 5% din acţiunile acestei firme. Modul în care au reacţionat la scandal diferitele persoane implicate în scandal ridică din ce în ce mai multe semne de întrebare. Omul de afaceri Romeo Oiţă, asociat cu fratele şefului statului în DesintCo, a declarat că Mircea Băsescu şi Maria Cazacu au semnat actele de ieşire din firmă, despre care a spus că nu are ca scop activităţi militare. Mircea Băsescu susţine în continuare că nu ştie nimic despre afaceri cu armament. Preşedintele Traian Băsescu a afirmat că, din informaţiile pe care le are, Mircea Băsescu a semnat pentru o altă firmă decît DesintCo. Cristian Geamănu, unul dintre acţionarii DesintCo SRL, a declarat că Mircea Băsescu a ştiut ce semnează cînd a devenit asociat în societate, menţionînd că aceasta are acelaşi domeniu de activitate, acelaşi statut şi acelaşi act constitutiv, doar denumirea fiind schimbată. Totodată, este greu de crezut că persoane importante din diferite domenii de pe piaţa armamentului şi foşti generali ai Armatei s-ar fi putut asocia într-o firmă pentru a intra pe piaţa bezelelor sau pentru a produce pufuleţi.

“Preşedintele caută un pretext să vină în faţa românilor şi să spună de ce nu candidează”

Scandalul în care preşedintele Băsescu este ţinta unor grave acuze privind conflictul de interese a generat ample dezbateri pe scena politică şi în societatea civilă. Secretarul general al PRM, Gheorghe Funar, a declarat că scandalul legat de firma în care este implicat fratele lui Traian Băsescu este un pretext căutat de preşedinte pentru a ieşi în faţă: \"Vor mai fi multe scandaluri. Preşedintele caută un pretext acum, cu lumînarea, ca să vină în faţa românilor şi să spună de ce nu candidează. Dacă ar fi responsabil, ar solicita Parlamentului în septembrie să prezinte un mesaj privind starea naţiunii în care să nu uite de datoria externă, să ceară scuze poporului pentru ce s-a întîmplat în mandatul lui şi să-i anunţe pe români că nu candidează”. La rîndul său, Sorin Roşca Stănescu a afirmat că preşedintele Băsescu are legături cu medii teroriste, prin intermediul fratelui său. Potrivit lui Roşca Stănescu, Traian Băsescu este interesat doar de bani, se află într-o stare de frică, \"nu ştie cît se ştie din toată această nebunie şi şi-a regizat prost ieşirile. Ceea ce s-a prezentat pînă acum este doar vîrful aisbergului. Eu mai ştiu o mică parte care demonstrează că Băsescu ştia de la bun început ce se întîmplă. Situaţia relaţiei frauduloase dintre armată şi mediul politic reprezentat de Traian Băsescu nu se reduce la acest contract\", a spus jurnalistul