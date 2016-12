Anchetă pe marginea cazului Iacobescu

Misterul din jurul pensionării fulgerătoare a procurorului Eugen Iacobescu, cel care a anchetat inițial dosarul în care era menționat numele lui Mircea Băsescu, ar putea fi dezlegat. Consecințele ar fi cu adevărat interesante și, cel mai probabil, ar aduce noi lovituri de imagine și așa greu încercaților Traian Băsescu și Laura Codruța Kovesi, extrem de șifonați de scandalul Bercea-Băsescu. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru inițierea unei anchete a Inspecției Judiciare privind împrejurările în care procurorului Iacobescu i-a fost retras respectivul dosar. ”Obiectivul pe care mi l-am propus în comunicatul dat publicității cu două zile în urmă, în care am cerut audierea SRI și SPP, este un răspuns bazat pe documente și probe la întrebarea: „A știut, cât a știut și de când a știut președintele României despre activitățile ilegale derulate de fratele său împreună cu clanul Bercea?””, menționează Tăriceanu într-un comunicat remis ieri. Preşedintele Senatului precizează că informațiile care i-au parvenit în ultimele două zile îl determină să propună Biroului Permanent al Senatului ”extinderea temelor la care SRI va trebui să dea răspunsuri în fața Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI”. ”Mai precis, aș dori să aflăm dacă, în 2011, SRI l-a informat și în ce măsură pe președintele României despre cazul procurorului Iacobescu, despre relatările din presă pe marginea acestui caz și despre alăturarea numelui fratelui său în acest caz. Procurorul Iacobescu este cel care a instrumentat, într-o primă fază, un dosar al numitului „Bercea Mondial” și care a dezvăluit presei, la acea dată, că fratele președintelui României ar fi primit mită 300.000 de euro de la numit. Răspunsul SRI la această întrebare urmează a fi confruntat cu afirmația președintelui României, care a declarat oficial că are cunoștință despre relația dintre fratele său și clanul Bercea doar de un an de zile”, susține președintele Senatului.