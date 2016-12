“Anchetă procurărească privind contractul Primăriei cu Neptun TV”

Reporterii de la Hotnews au publicat, săptămîna trecută, o anchetă în care îl acuzau pe primarul Constanţei, Radu Mazăre, că ar fi dat 800.000 de euro din banii publici pentru Televiziunea Neptun, pentru achiziţia de ştiri favorabile. Mazăre consideră că reporterii Hotnews nu fac decît să execute ordinele preşedintelui Traian Băsescu, supărat de faptul că, în ultimii cinci ani, nu a reuşit scoaterea din cursă a primarului Constanţei. „Cei de la Hotnews, care este o instituţie de presă care îl pupă în fund pe Băsescu, au făcut o anchetă procurărească, exact ca şi cei de la ANI, fără să vină să ceară documente. Au făcut-o cu rea-voinţă, exact cum au făcut-o şi procurorii de la DNA. Le-am spus că ştiu cine sînt, că ştiu că îl pupă în fund pe Băsescu şi le-am spus că o să mă pupe şi pe mine în fund pentru ceea ce cercetează“, a declarat, ieri, Mazăre. El a explicat detaliile contractului la care reporterii instituţiei de presă fac referire: „Contractul cu TV Neptun, de 800.000 de euro, pe care ei îl clamează, este încheiat, de fapt, pe patru ani. Discutăm despre un contract de 196.000 de euro pe an, prin care noi informăm populaţia în legătură cu acţiunile Primăriei: cînd să vină bătrînii să-şi ridice pachetele, de unde să le ridice, cum se derulează programul de asfaltare, unde să nu se parcheze, cînd primesc copiii cadouri şi de unde să le ridice, cînd şi unde trebuie să se înscrie pentru tragerea la sorţi pentru casele ieftine”. “Mai este un contract cu TV Neptun, altul decît acesta de publicitate, potrivit căruia TV Neptun asigură anumite servicii, ca şi alte firme, la scenele din Mamaia, cea de la Perla şi cea de la Cazino. TV Neptun asigură un total de 64 de spectacole, inclusiv cele de samba. Avem şi alte firme cu care am încheiat contracte, cea care asigură Class One, cea care a asigurat show-ul aviatic şi altele“, a adăugat Mazăre. Potrivit primarului, contractul semnat cu televiziunea locală este perfect legal. „Contractul cu TV Neptun a fost semnat în urma organizării unei licitaţii la care au participat un reprezentant al Ministerului de Finanţe şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, atît la achiziţie, cît şi la semnarea contractului, şi care au spus că este perfect legal. Dar ziaristul procuror de la Hotnews, care îl pupă în fund pe Băsescu, a făcut o anchetă rău-voitoare“, a mai spus Mazăre.