ANCOM ajută operatorii în telecomunicaţii

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a decis ca nici în acest an să nu perceapă tariful de monitorizare datorat de operatori, în condiţiile în care veniturile operatorilor de comunicaţii au scăzut şi în 2010. „Pentru că veniturile operatorilor de comunicaţii au scăzut şi în anul 2010, sub presiunea contextului economic dificil pe care îl traversează ţara noastră, ANCOM a decis ca nici în acest an să nu perceapă tariful de monitorizare datorat de operatori. Prin această măsură, ca şi prin decizia de a reduce cu 15% tariful pentru utilizarea spectrului radio, ANCOM vine în sprijinul furnizorilor de comunicaţii, care se confruntă, pentru al doilea an consecutiv, cu scăderi ale veniturilor”, a declarat preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu. În anul 2010, piaţa de comunicaţii electronice şi servicii poştale a atins valoarea de 3,98 miliarde euro (16,76 miliarde lei), conform informaţiilor ANCOM, în creştere uşoară faţă de anul trecut.