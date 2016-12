Ancuța Bobocel a îndeplinit baremul de participare la Jocurile Olimpice de la Rio

Atleta româncă Ancuța Bobocel și-a îndeplinit, cu brio, baremul de participare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, reușind să câștige detașat proba de 3.000 m obstacole cu timpul de 9min.40sec87/100, sâmbătă, în cadrul celei de-a 61-a ediții a Campionatelor internaționale de atletism ale României "Iolanda Balaș Soter", de la Pitești.

Aflată în fața uneia dintre ultimele șanse de a realiza un timp sub 9 minute și 45 de secunde, baremul olimpic, aceasta și datorită faptului că abia anul trecut a născut, Ancuța Bobocel a profitat de oportunitatea competiției de la Pitești, alcătuindu-și un grafic de cursă care să o ducă la Rio de Janeiro, mai ales ca, în condițiile apropierii marilor competiții ale acestei veri, Europenele de la Amsterdam, din iulie, și JO din august, nu a beneficiat de o concurență prea puternică, care să iuțeasca alura alergării.

Astfel, craioveanca a plecat de una singură din start, realizându-și visul de a fi prezentă la cea mai mare competiție a lumii, Jocurile Olimpice, cu un rezultat pe care speră chiar să-l îmbunătățească, primul prilej fiind Balcaniada din 25-26 iunie, care se va disputa tot la Pitești.

Al 20-lea atlet român care a reușit să-și îndeplinească baremul pentru Jocurile Olimpice a devenit, de sâmbătă, aruncătorul de greutate Andrei Toader, care a stabilit, din a 4-a tentativă, cu 20,54 m, un nou record național de tineret, reușind performanța pentru prezența la Jocuri, de 20,50 m, și in a 5-a aruncare. În această probă, locul 2 a revenit vicecampionului mondial indoor, românul Andrei Gag (CSM Arad), și el calificat la JO, dar acum cu o aruncare de doar 20,47 m, în timp ce pe locul 3 s-a clasat germanul Tobias Dahm — 20,10 m.

O frumoasă victorie a reușit și una dintre invitatele de peste hotare, campioana mondială de cadete, de anul trecut, de la Cali (Columbia), Alexandra Emilianov, din Republica Moldova, care a reușit un nou record personal la aruncarea discului, cu 55,14 m, recompensată și cu Trofeul Lia Manoliu, în timp ce la triplusalt s-a impus, previzibil, Elena Andreea Panțuroiu, o altă atletă din țara noastră calificată la Rio de Janeiro, câștigătoare, acum, cu 14,02 m, urmată de campioana mondială de cadete în aceasta probă, băcăuanca Georgiana Aniței — 13,38 m.

La săritura în înălțime feminin, în care lidera din țara noastră a probei, Daniela Stanciu, care are baremul pentru Jocuri, se află într-o situație de provizorat, fiind acuzată de dopaj cu Meldonium și încă suspendată provizoriu, victoria a revenit unei junioare, Ana Maria Antal (LPS Roman), in vârstă de 18 ani, cu un rezultat modest, 1,74 m. Ea a beneficiat, însă, de Trofeul omagial Iolanda Balaș Soter, instituit în acest an, în care a dispărut marea campioană, de Clubul Sportiv al Armatei Steaua București.

Primii 3 clasați în fiecare probă a Internaționalelor au primit și premii în bani, 200, 150, respectiv 100 de euro, iar conform tabelei internaționale de punctaj au fost stabilite cele mai bune 6 performanțe ale reuniunii, care au fost recompensate cu 1.000, 800, 600, 500, 400 și 300 euro, ierarhia fiind: 1. Andrei Toader — 1.153 puncte, 2. Andrei Gag — 1.149 p, 3. Tihomir Ivanov — 1.143 p, 4. Ancuța Bobocel — 1.142 p, 5. Tobias Dahl — 1.127 p, 6. Elena Panțuroiu — 1.104 p.

Alți câștigători ai titlului de campion internațional de atletism al României: 100 m masculin: Cătălin Câmpeanu (CSM București) — 10sec44/100; 100 m feminin: Andreea Ogrăzeanu (Rapid București) — 11sec59/100; 400 m masculin: Alexandru Babian (Republica Moldova) — 47sec63/100; lungime masculin: Cristian Staicu (CSU Brașov) — 7,69 m; aruncarea discului masculin: Alexandru Firfirică (Steaua) — 57,87 m; 800 m masculin: Cosmin Trofin (CSM Sf. Gheorghe) — 1min.50sec05/100; 1.500 m feminin (Trofeul Maria Cioncan): Mihaela Nunu (CSM Craiova) — 4min.28sec14/100; 200 m: Ionuț Neagoe (Farul Constanța) — 21sec07/100; 400 m feminin: Andrea Miklos (CSM Cluj-Napoca) — 53sec60/100; înălțime masculin (Trofeul Ioan Soter): Tihomir Ivanov (Bulgaria) — 2,26 m; sulita masculin: George Zaharia (Steaua) — 76,07 m; triplusalt masculin: Rumen Dimitrov (Bulgaria) — 16,38m; lungime feminin: Alina Rotaru (Steaua) — 6,44 m.