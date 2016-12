Șaban și Davidescu, închişi pe viaţă

A fost unul dintre cele mai urmărite cazuri înregistrate, în ultimii ani, la Constanța. A suscitat încă de la început numeroase controverse, în jurul cărora a fost țesută o teorie a conspirației ce implica un politician turc, prosper om de afaceri și fost candidat la Primăria Istanbul. După mai bine de doi ani, procesul uciderii Larei Șaban a ajuns, ieri, la final, iar speranțele celor doi inculpați, Gilberto Șaban, fratele victimei, și George Davidescu, de a scăpa din spatele gratiilor s-au năruit. Aceștia au negat cu vehemență implicarea în asasinat și au încercat să arunce vina asupra lui Huseyin Sipahi, iubitul turc al Larei Șaban. Au contestat necropsia, au susținut că Lara a fost împușcată și nu lovită cu un corp dur, așa cum au concluzionat anchetatorii, și au cerut în nenumărate rânduri deshumarea, spunând că așa vor putea dovedi că varianta lor este cea adevărată. Cei doi au cerut strămutarea dosarului, susținând că la Constanța nu vor avea parte de un proces corect, și au recuzat magistrații. Nu au reușit, însă, să convingă cele două complete care i-au judecat. Tribunalul Constanța i-a condamnat, în urmă cu un an, la detenție pe viață, iar magistrații Curții de Apel Constanța au luat ieri aceeași decizie. O altă cale de atac nu mai există, așa că statutul de „viețași“ rămâne în vigoare pentru cei doi. Sentința pune capăt unui caz terifiant, povestea fratelui care și-a ucis sora pentru bani șocând întreaga opinie publică.

DECIZIE CORECTĂ VS. DECIZIE PROASTĂ Polițiștii și procurorii spun că decizia de ieri a judecătorilor constănțeni este singura care putea fi luată în acest caz. „Suntem mulțumiți de această hotărâre. Apreciem că am administrat probe în cauză și am reușit să dovedim că cei doi indivizi sunt autorii omorului. Judecătorii au individualizat pedepsele în mod just, având în vedere gravitatea infracțiunii comise. Este cea mai potrivită soluție care putea fi dată în acest dosar“, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, procurorul Zafer Sadâc. După ce, pe 3 mai 2012, a fost reclamată dispariția Larei, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale (SIC) au lucrat la foc continuu în acest caz și nu au încetat să spere că o vor găsi în viață... Din nefericire, cele mai sumbre scenarii s-au adeverit. „Soluția este echitabilă, legală, corectă. A fost un dosar greu, din pricina presiunii mediatice și a timpului. Mă refer la timp deoarece am luat în calcul toate variantele. Ne-am gândit că ar fi fost răpită, sechestrată și trebuia să o găsim cât mai repede, am sperat să mai fie în viață. Ulterior a intervenit dificultatea în ceea ce privește probațiunea. Unul dintre agresori este rudă cu victima, ceea ce a îngreunat cu atât mai mult ancheta. Într-un caz de omor, colaborarea familiei este foarte importantă, iar în speța de față a lipsit cu desăvârșire“, a declarat cms. șef Lorin Ursa, din cadrul SIC. Familia lui Gilberto Șaban contestă sentința. „Este o decizie proastă! Știu că este nevinovat și o să mă zbat ca să demonstrez asta. Curând o să iasă la iveală adevărul. Un dosar făcut pe pile și șpagă. Anchetatorii și ginerele meu vor ajunge lângă fiul meu...“, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf“, mama lui Gilberto Șaban.

FRATRICID Nebunia s-a declanșat pe 3 mai 2012, ziua în care Lara a dispărut. Cea care a alertat autoritățile a fost bona fetiței Larei. Tânăra venise în ţară cu 122.000 de dolari ca să îi cumpere un apartament mamei sale. Anchetatorii s-au mobilizat imediat și, după zile întregi de filaj, au ajuns la principalii suspecți: fratele Larei, Gilberto Șaban, și prietenul său din copilărie, George Davidescu. Pe 28 mai, aceștia au fost reținuți și, pe 29 mai, anchetatorii au descoperit cadavrul Larei într-o lizieră aflată între comuna Lumina şi oraşul Năvodari, împachetat în saci de plastic şi legat cu bandă adezivă. Potrivit anchetatorilor, Lara a fost omorâtă într-un apartament din Constanța. Din probele adunate la dosar, procurorii au stabilit că, cel mai probabil, crima a fost comisă de Davidescu. Raportul medico-legal arată că Lara a fost lovită cu pumnul în faţă, iar în momentul în care se afla căzută în hol, a fost izbită cu violenţă în cap cu un obiect dur. Anchetatorii spun că victima a murit aproape instantaneu. După comiterea faptei, suspecții au șters urmele de sânge din apartament și au cumpărat o drujbă. Procurorii nu exclud posibilitatea ca cei doi să fi vrut să tranşeze cadavrul, însă cercetările demarate de poliţişti după anunţarea dispariţiei Larei i-au determinat pe suspecţi să renunţe la acest plan. Anchetatorii spun că Șaban și Davidescu au fost prudenți, au vorbit de pe alte numere de telefon decât cele obișnuite, codificat, și s-au avertizat cu privire la mersul anchetei. Imediat după comiterea crimei, cei doi au început să își plătească din datorii, deoarece Lara, potrivit martorilor, avea în permanență la ea câte 2.000 - 3.000 de euro. Anchetatorii spun, însă, că ei își doriseră potul cel mare, respectiv cei 122.000 de dolari cu care Lara venise în țară și pe care credeau că îi are la ea în momentul crimei. Pe tot parcursul procesului, Șaban și Davidescu au susținut că Lara a fost împușcată de doi cetățeni turci, la comanda iubitului ei, pe care ajunsese să-l incomodeze. În apărarea lor, inculpații au adus probe care să le dovedească nevinovăția, martori care să le întărească spusele, însă toate încercările au fost zadarnice...