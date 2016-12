Șansă de victorie pentru CSU Neptun

După eșecul de la Deva, scor 28-31, CSU Neptun Constanța are astăzi, în etapa a 2-a a Ligii Naționale de handbal feminin, șansa unui prim succes în actuala stagiune. Partida de la Tg. Mureș, de la ora 17.00, împotriva unei echipe gazdă nou-promovate, poate fi tranșată de constănțence, chiar dacă Neptunul are probleme în privința omogenității. Mureșul Tg. Mureș a suferit cea mai severă înfrângere în runda inaugurală, 23-36 în deplasare cu HC Dunărea Brăila, semn că trupa pregătită de Joszef Bukaresti mai are de muncit pentru a face față rigorilor primului eșalon. Totuși, dorința de a lăsa o bună impresie propriilor suporteri la primul meci de “acasă“, dar și subțirimea lotului pregătit de Ion Crăciun și Florin Cazan fac din acest meci unul deschis oricărui rezultat. „Cu siguranță vor să facă un meci bun pe teren propriu și să câștige, pentru că partida este la fel de importantă pentru ambele formații, nu doar pentru noi. Este bine că ne-am putut recupera fizic destul de repede după meciul de la Deva“, a precizat antrenorul secund Florin Cazan. Tehnicianul Ion Crăciun va avea puține soluții pe banca de rezerve și la acest joc, cea mai importantă problemă fiind lipsa unui portar de rezervă care să ofere o concurență puternică Mihaelei Petrescu. Pentru CSU Neptun vor urma apoi trei etape de foc, cu ASC Corona Brașov pe teren propriu (duminică, ora 12.00), cu HCM Baia Mare în deplasare și apoi din nou pe teren propriu, cu finalista ultimei ediții a Cupei și Supercupei României, HCM Roman.

Ieri au avut loc primele partide ale etapei a 2-a: CSM București - CSM Unirea Slobozia 34-18, HCM Baia Mare - CSM Ploiești 30-20. Meciul HC Dunărea Brăila - HC Zalău s-a disputat după închiderea ediției. Restul meciurilor vor avea loc astăzi: ASC Corona Brașov - CSM Cetate Deva (ora 18.00), HCM Roman - SCM Craiova (ora 18.00, DigiSport 3), HCM Rm. Vîlcea - U. Jolidon Cluj (ora 18.00).