Șansă pentru copiii care își doresc să meargă la școală

Viitorul României se anunță unul extrem de trist. În secolul informației și al comunicării, forțați de sărăcie sau de familiile pentru care educația nu este importantă, mai mult de unul din 10 copii care ar trebui să participe la învățământul primar nu merge la școală (conform Institutului Național de Statistică). Copiii care renunță la cursuri își semnează astfel condamnarea la un trai în mizerie și întuneric. Bisericile luptă pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, menținerea în sistemul de educație a celor expuși acestui fenomen, dar și pentru reintegrarea elevilor în școli. Un proiect al Patriarhiei Române - ”Alege Școala” -, desfășurat în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, încearcă să îi motiveze pe tineri să nu renunțe la școală. ”Biserica noastră, privind viitorul, privește mai ales spre copii, cei mai apropiați și cei mai iubiți de Mântuitorul Iisus Hristos. A pregăti copiii ca să devină oameni de bază ai societății este preocuparea noastră principală. Nicio investiție nu este mai valoroasă ca aceea în educația copiilor, iar Biserica descoperă în ei comoara viitorului, pentru că sunt cei care continuă neamul și împlinesc, de fapt, voia lui Dumnezeu. Acest proiect este atât de frumos pentru că îi cheamă pe copii de la întuneric la lumină”, a declarat Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

”ALEGE ȘCOALA” FUNCȚIONEAZĂ ȘI ÎN CONSTANȚA 73 de elevi din județul nostru sunt înscriși în patru centre educaționale (Sfinții Împărați Constantin și Elena din Medgidia“, „Sfinții 4 Martiri de la Niculițel“ din Constanța, „Sf. Ierarh Nicolae“ din Năvodari și „Sf. Mina“ din Mangalia). Aici, cei care au renunțat la școală când erau copii sunt încurajați să reia cursurile, iar elevii care sunt expuși riscului de abandon școlar desfășoară, alături pe preoți și cadre didactice, cursuri de tip „Școala după școală“, „Școala de duminică“ și „A doua șansă“. Mai mult, ei beneficiază de sprijin financiar, concursuri cu premii și de o tabără de creație creștină, organizată în timpul vacanței de vară.

Două modele de urmat

Laura are 9 ani. Și-a pierdut tatăl acum câțiva ani, în urma unui tragic accident. De atunci, mama ei face tot ce poate pentru a o îngriji și pentru a o ajuta la școală, însă banii sunt, de cele mai multe ori, insuficienți. Copila s-a convins că, fără educație, nu poate avea un viitor. Ea a participat zilele trecute în tabăra care s-a desfășurat la Bușteni, unde a avut ocazia să facă ce îi place cel mai mult, adică să picteze. ”Eu am fost în tabără și am fost în atelierul de creație. Am ales acest atelier pentru că știu să pictez, îmi place foarte mult. Dacă participi la astfel de evenimente, dacă te duci la biserică înveți lucruri noi, pictezi, creezi, în timp ce, dacă stai în casă, te uiți la desene animate și nu rămâi cu mare lucru”, a povestit fetița.

Și Bogdan a înțeles că viața i se poate schimba dacă își continuă studiile. El își dorește să devină avocat, la fel ca unchiul lui, pentru a-și ajuta familia să o ducă mai bine. Bogdan locuiește în Medgidia, alături de cei doi frați și de părinți. În prezent, doar tatăl lui are un loc de muncă.

Exemplul din județul Constanța ar trebui urmat de toate școlile din zonele defavorizate. Și asta pentru că România se află într-un top negru al abandonului școlar. 17,3% dintre copiii școlarizați renunță la școală anual, ceea ce face ca România să se numere printre primele patru țări din Europa cu cele mai mari rate ale abandonului școlar (conform Eurostat).