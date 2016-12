Șapte consumatori de etnobotanice prinși de jandarmi

04:20:28 / 14 Aprilie 2015

sa veniti in sensul giratoriu de la ciresica sa il luati pe sali taifun. practica camataria si vinde si plante la oameni. are parc auto in fata blocului. sa il luati si pe andrei alexandru, alexandru nicusor borzea. veniti sa faceti controale, sa vedeti si voi ce se intampla la ciresica. sa vedeti si voi unde cum au ajuns baietii de aici