Șase ani de SMURD la Constanța!

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), instituția care se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației, împlinește, astăzi, șase ani de când a devenit activ și la Constanța. În România, SMURD a luat ființă în anul 1990 și a fost concretizarea unei idei a actualului secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat. Importanța paramedicilor a fost dovedită, de-a lungul timpului, în nenumărate rânduri, o demonstrație hotărâtoare a simpatiei de care „oamenii în roșu“ se bucură în rândul cetățenilor acestei țări venind în 2012. Atunci, dr. Raed Arafat, al cărui nume se confundă cu istoria SMURD, a protestat vehement împotriva reformelor sistemului sanitar promovate de Guvernul Boc. În urma presiunilor lui Băsescu, dr. Arafat a demisionat din funcția de subsecretar de stat pe care o deținea în Ministerul Sănătății. Acesta a fost momentul în care mii de persoane au ieșit în stradă, în toată țara, și au protestat împotriva Guvernului. După patru săptămâni de la declanșarea valului de revolte, Emil Boc și-a dat demisia din funcția de prim-ministru al României, împreună cu întregul Executiv...

PRIMUL APEL La 28 august 2008, în Dispeceratul pompierilor de la malul mării ajungea primul apel de urgenţă pentru SMURD Constanţa. După șase ani de muncă, echipele Serviciului au cu ce să se mândrească! Au salvat în tot acest timp viețile a peste 47.000 de adulţi şi copii... Pentru pacienții care trebuie transportați pe distanțe mari, în luna mai a anului trecut, în județul nostru a fost adus un elicopter SMURD, înființându-se un punct de salvare aeriană. Aparatul de zbor a îndeplinit până în prezent 286 de misiuni. „La început a fost un vis, apoi am primit prima solicitare, iar astăzi SMURD-ul este parte din viaţa noastră! Anii au trecut, iar experienţa noastră s-a acumulat cu fiecare eveniment complex la care am răspuns. Am trăit momente grele când am fost solicitaţi să ne resuscităm rudele, prietenii, colegii sau când am pierdut pacienţi tineri, de vârsta copiilor noştri. Nu a fost şi nu este uşor, dar dincolo de toate acestea, avem satisfacţia de a fi salvat vieţi acolo, la locul evenimentului. Astăzi, cadrele SMURD Constanţa sunt o echipă care poate face faţă situaţiilor dificile“, a declarat medicul coordonator al SMURD Constanţa, dr. Rodica Tudoran.

La datorie, indiferent de riscuri

„Acum şase ani, doar pronunţând acronimul SMURD simţeam emoţie şi chiar teama de necunoscut, iar astăzi ne mândrim cu fiecare pompier devenit paramedic şi cu fiecare nou echipaj operaţionalizat. Atunci priveam îndoielnic oamenii în roşu, iar astăzi îi recompensăm pentru rezultatele pe care le obţin, atât la intervenţii, cât şi în competiţia naţională pentru descarcerare şi prim ajutor medical. Medici şi paramedici, ei merită toate laudele, fără a face risipă de cuvinte“, a spus inspectorul-şef al ISU Constanţa, colonel ing. Viorel Jianu. Sub deviza „Cine salvează o viaţă salvează o lume”, angajații SMURD spun că vor continua să îşi facă datoria faţă de semeni, indiferent de riscuri și de greutățile pe care vor fi nevoiți să le depășească.