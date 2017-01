Șase echipe sunt în căutarea primei victorii

Liga 1 la fotbal continuă cu partidele din etapa a 5-a, una în care șase formații, FC Braşov, Pandurii Tg. Jiu, FC Viitorul, CS U. Craiova, CSMS Iaşi și Oţelul Galaţi, vor lupta pentru obținerea primului succes în actualul sezon.

Programul meciurilor din etapa a 5-a - vineri, ora 18.30: FC Braşov - ASA Tg. Mureş (Look TV), ora 21.00: Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti (Look TV); sâmbătă, ora 18.30: Pandurii Tg. Jiu - FC Viitorul (Look Plus), ora 21.00: Steaua Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ (Look TV); duminică, ora 17.00: FC Botoşani - U. Cluj (Look Plus și Dolce Sport 1), ora 19.00: Rapid Bucureşti - Astra Giurgiu (Look Plus și Dolce Sport 1), ora 21.00: CS U. Craiova - Petrolul Ploieşti (Look TV); luni, ora 18.30: CSMS Iaşi - Oţelul Galaţi (Look TV), ora 21.00: CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş (Look Plus și Dolce Sport 1).

Clasament: 1. Steaua 12p (golaveraj: 13-2), 2. Petrolul 10p (10-2), 3. Astra 9p (9-2), 4. Dinamo 8p (9-4), 5. ASA 8p (7-2), 6. Gaz Metan 8p (5-1), 7. CFR 7p (6-1), 8. FC Botoșani 6p (3-7), 9. U. Cluj 5p (5-4), 10. Rapid 5p (4-5), 11. Ceahlăul 4p (3-9), 12. Concordia 3p (2-7), 13. CS U. Craiova 2p (4-7), 14. FC Viitorul 2p (3-6), 15. CSMS Iași 2p (2-7), 16. FC Brașov 2p (2-8), 17. Pandurii 2p (1-8), 18. Oțelul 1p (2-8).