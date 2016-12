Șase filme în competiție la Festivalul Internațional de Film București

Șase filme, dintre care două realizate de regizori-femei, vor concura în acest an pentru trofeul Bucureşti IFF, care va fi decernat în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional de Film București, care se va desfășura în perioada 20-26 aprilie, la Cinema Studio, Cinema Elvira Popescu și Club Control.

Toate titlurile sunt prezentate în premieră absolută și, cu o singură excepție, nu vor fi distribuite ulterior în cinematografele din România. Este vorba despre producții românești, americane, britanice, franceze și poloneze.

Vor fi prezentate filmele „Autoportretul unei fete cuminți”, în regia Anei Lungu, „Cold in July / Iulie însângerat”, de Jim Mickle, „A Girl Walks Home Alone at Night / O fată merge acasă singură în noapte”, de Ana Lily Amirpour, „Hyena / Hiena”, de Gerard Johnson, „Kebab & Horoscope / Kebab și Horoscop”, de Grzegorz Jaroszuk, și „Loin des hommes / Departe de oameni”, de David Oelhoffen.

Festivalul Internațional de Film București este organizat de Fundația Charta și se desfășoară cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, al Institutului Cultural Român și Uniunii Cineaștilor din România, sub Înaltul Patronaj al Alteței sale Regale Principele Radu al României.