Șase luni de antrenamente cu militarii români

La baza militară Mihail Kogălniceanu a avut loc, ieri, ceremonia de închidere a exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force (BSRF) 14.2. Începută în anul 2010, BSRF este o aplicație condusă de Corpul de Infanterie Marină al SUA din Europa și de Statul Major al Forțelor Terestre, la care participă mai multe naţiuni, cu rotația efectivelor la șase luni. Manevrele se desfăşoară în zona Mării Negre, în Balcani şi în regiunea Caucazului. În cadrul BSRF 14.2, exercițiile s-au desfășurat pe module de instruire, cei peste 800 de militari americani pregătindu-se alături de soldați români din Brigăzile 2 și 61 Vânători de Munte, Brigăzile 9 și 81 Mecanizată, infanteriști marini din Forțele Navale, precum și de militari din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Macedonia, Serbia și Slovenia. „În decurs de șase luni am luat parte la 13 exerciții de amploare și 15 aplicații militare de o anvergură mai mică, în aproape 20 de țări. A fost o bună oportunitate pentru a face schimb de experiență și pentru a intra în contact cu noi culturi“, a declarat directorul american al exercițiului, lt. col. Trevor Hall. În cadrul aceleiași ceremonii a fost deschis și exercițiul BSRF 14.3, în care vor fi angrenați, timp de șase luni, 1.300 de militari americani. „Pot să vă spun că în fiecare an s-a înregistrat un progres de ambele părți. Astfel, în primăvară noi am participat la exerciții în afara teritoriului național, în cadrul acestei inițiative. Pe viitor, relația cu partenerul american se va amplifica. Un exemplu este exercițiul din luna septembrie, unde forțele americane din BSRF 14.3 vor lua parte la o aplicație de tip întrunit, la poligonul Cincu“, a spus directorul român al exerciţiului BSRF, col. Doru Apăfăian.