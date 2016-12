Șase militari au fost uciși în estul separatist în două incidente separate

Șase militari ucraineni au fost uciși astăzi în două incidente separate în estul separatist prorus al Ucrainei, unde au loc zilnic ciocniri sporadice, în pofida armistițiului instaurat la mijlocul lunii februarie, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei, Oleksandr Motuzianik. "Din păcate, șase soldați ucraineni au fost uciși astăzi", a spus el, precizând că doi dintre ei și-au pierdut viața în explozia unei mine în apropiere de Șirokin, oraș situat la 10 km de portul strategic Mariupol. Poliția din regiunea Lugansk, loială puterii de la Kiev, anunțase anterior moartea a patru militari într-un tir de rachete antitanc din partea separatiștilor. "Un tir de rachete antitanc a fost declanșat din partea rebelilor" în timp ce "un vehicul care transporta soldați traversa un pod" la Șciastia (oraș sub controlul forțelor guvernamentale, situat la circa 15 km de fieful separatist Lugansk — n.r.)", a precizat poliția. Atacul, care a făcut patru victime în rândul Brigăzii 92 a armatei ucrainene, s-a produs în jurul orei locale 10.00, a precizat aceeași sursă. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andrei Lâsenko, a anunțat ieri moartea a trei soldați în ultimele 24 de ore în explozia unei mine în apropiere de Avdiivka, oraș sub controlul forțelor guvernamentale situat în apropiere de ruinele aeroportului Donețk, aflat din ianuarie în mâinile rebelilor. Un nou armistițiu a intrat în vigoare la 15 februarie în estul Ucrainei, după semnarea acordurilor Minsk-2 la 12 februarie, cu medierea președintelui francez Francois Hollande și a cancelarului german Angela Merkel și în prezența președintelui rus Vladimir Putin. Peste 6.000 de persoane și-au pierdut viața în acest conflict izbucnit în urmă cu un an.