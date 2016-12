Șase persoane lovite pe trecerea de pietoni

01:16:58 / 05 Decembrie 2014

Se impun pasarele, sau pasaje si in Constanta

Traficul din ultimii ani si stresul sunt cauze care pot genera incidente sau chiar accidente grave in care sunt implicati pietonii, daca tinem cu adevarat ca sa gasim o solutie se impune urgent elaborarea unui nou plan de reglementare a traficului pentru orasul Constanta cu implicarea pe teren a politiei rutiere si implicit construirea de pasarele si amplasarea lor in zonele vulenrabile. E usor sa gasesti vinovati soferii, dar le recomand domnilor de la politia rutiera inainte de a acuza sa analizeze si contextul traficului aglomerat de pe bulevarde plus alte cauze gen stress, oboseala care fac uneori ca viteza de reactie sa intarzie fie su cu cateva secunde...