Școala din Saligny, în reparații capitale

În zonele rurale din România, la ora actuală, multe dintre școli au un aspect neîngrijit. Adesea, elevii învață în condiții improprii, în săli de clasă cu podea uzată, mobilier vechi, deteriorat, tâmplărie crăpată și pereți plini de igrasie. Acesta este tabloul pe care mulți elevi din comune îl văd în fiecare an școlar și pe care prea puține autorități locale își permit să-l schimbe. În comuna Saligny, de exemplu, există o școală veche de mai bine de jumătate de secol, care se prezintă într-o stare precară. Primăria nu a putut s-o reabiliteze până acum din fonduri proprii, având în vedere că reparațiile ajung la costuri colosale. Cu ajutorul Consiliului Local Constanța (CJC), însă, primarul Ion Beiu a demarat lucrările, în această vară, la unul dintre cele două corpuri ale unității de învățământ.

CONDIȚII EUROPENE DE STUDIU Edilul a declarat că școala va fi refăcută din temelii, costurile ridicându-se la 120.000 de euro, bani primiți de la CJC. „Școala generală din Saligny are două corpuri. Unul ceva mai nou, iar altul vechi de aproape 60 de ani, în care am învățat și eu. Clădirea veche nu a mai fost renovată niciodată, iar, cu trecerea timpului, acoperișul s-a deteriorat și de-acolo au început marile probleme. Apa s-a infiltrat în pereți și, în mod inevitabil, a fost afectată și structura de rezistență. Nu mai vorbim că și mobilierul din cele patru săli de curs este vechi și uzat. Nu mai puteam amâna reparațiile, întrucât clădirea mai avea puțin și se prăbușea peste cei 80 de elevi care învață acolo”, a spus edilul. Beiu a afirmat că solicitarea de a primi bani de la CJC a fost aprobată și că a demarat deja lucrările de modernizare. „În urmă cu aproape trei săptămâni am început reabilitarea. Prima oară ne-am ocupat de acoperiș, iar în prezent este aproape gata. Mai departe, vom consolida clădirea, vom reface tencuielile, vom schimba tâmplăria, pardoseala și mobilierul. Cu alte cuvinte, va fi refăcută în totalitate. Din nefericire, lucrările vor dura până la începutul anului viitor, însă după aceea, școlarii se vor bucura de condiții de studiu la standarde europene”, a conchis primarul.