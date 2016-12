Școală reabilitată complet în mai puțin de un an

Într-o țară în care lucrurile merg cu viteza melcului, în timp ce unele proiecte stau chiar și ani întregi în sertarele ministerelor până când sunt aprobate, alte proiecte sunt deja finalizate și date în folosință. În Dumbrăveni, de exemplu, școala din satul de reședință a fost reabilitată și modernizată de la zero în mai puțin de un an. În alte țări europene, acest lucru ar fi perfect normal. Dar știind situația altor comune românești, unde o asemenea investiție este ori respinsă, ori blocată în diverse chichițe birocratice, faptul că un lucru merge normal într-o comună care numără puțin peste 600 de locuitori reprezintă un adevărat eveniment. Așa se face că cei aproape 100 de elevi din Dumbrăveni se vor muta în școală nouă începând din acest an. Noua clădire a fost reamenajată după standarde europene, are laboratoare noi cu tehnologie de ultimă oră, teren de sport și, nu în ultimul rând, centrală modernă de încălzire. „Avem una dintre cele mai frumoase și moderne școli din județ. Am început lucrările de reabilitare vara trecută și le-am terminat în primăvara aceasta. A fost o mică întârziere din cauza unei mici pauze din iarnă. Nu puteam să facem atunci lucrările de finisare pentru că nu ar fi rezistat. Chiar și așa, din septembrie, elevii vor merge la noua școală”, ne-a declarat primarul Gheorghe Cenușă. E drept, reabilitarea școlii i-a afectat într-o oarecare măsură pe elevi, pentru că, în ultimul an școlar, ei au învățat în altă locație. „I-am mutat temporar într-un bloc de-al Primăriei. Aveau și acolo toate condițiile, nu au dus lipsă de nimic”, ne-a explicat primarul.

GRĂDINIȚĂ REFĂCUTĂ În afară de reabilitarea școlii, care a costat în jur de 300.000 de euro, bani obținuți din fonduri europene, autoritățile locale au reabilitat și clădirea grădiniței, aflată în apropiere. Această lucrare a costat cam 500.000 de lei și a fost finanțată din bugetul local.