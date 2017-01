Școli cu centrală termică, încălzite cu soba de teracotă

Trăim în secolul XXI și, cu toate acestea, la o distanță de doar 60 de km față de Constanța, în comuna Pantelimon, pe timp de iarnă, instituțiile de învățământ încă sunt încălzite cu sobe de teracotă. Potrivit spuselor reprezentanților Primăriei, în urmă cu trei ani au fost montate centrale termice, însă nu au fost folosite niciodată, deoarece nu există fochiști care să le utilizeze.

CONSUM RIDICAT, FONDURI SCĂZUTE Primarul Vasile Neicu a declarat că și în această iarnă, cel mai probabil, vor fi folosite în continuare sobele, motiv pentru care a apelat la serviciile coșarilor din comună, pentru a desfunda hornurile școlilor. „În 2011, am montat centrale termice în școlile din localitățile Nistorești, Runcu și Pantelimonul de Jos, dar nu au fost folosite niciodată, pentru că în organigrama unităților de învățământ nu există posturi pentru fochiști, iar Inspectoratul Școlar nu a aprobat angajarea unui om care să se ocupe de încălzirea școlilor. De aceea, am chemat o echipă de coșari, care să curețe sobele și hornurile, pentru că la iarnă le vom folosi din nou. Sunt convins că așa cum există coșari, există și fochiști, dar degeaba, dacă nu-i putem angaja... Este păcat, deoarece am făcut o investiție de care copiii încă nu se pot bucura. Au fost montate centrale cu calorifere în toate sălile de curs, care ar putea distribui căldura mult mai eficient decât sobele de teracotă”, a spus edilul. În plus, primarul este nemulțumit și de consumul sobelor, care se ridică la sume pe care bugetul local cu greu le poate acoperi. „Iarna, cheltuielile pentru încălzirea celor trei școli se ridică la valoarea de 48.000 de lei, bani pentru combustibil solid. Consumul este ridicat. Pentru o școală, de exemplu, trebuie să asigurăm 10 tone de cocs. Dacă am fi utilizat centralele termice, cu siguranță am fi avut un consum mai mic, pentru că în funcție de temperatura dorită se introduc cantitățile de lemn și cocs necesare, iar căldura este distribuită uniform. Nu mai vorbim că am fi avut și apă caldă la robinet dacă am fi pus în funcțiune centralele. Cu siguranță am fi reușit să scădem consumul cu mai bine de 30%. Din nefericire, nu avem încotro, și vom face apel și la administrația județeană, pentru a obține măcar o parte din banii necesari. Nu-i putem lăsa pe elevi să tremure în clasă”, a afirmat Neicu.