Școlile, în dezinsecție

A mai rămas aproximativ o lună până la începerea școlii, și, în această perioadă, unele primării au intrat în febra igienizărilor școlilor. Printre administrațiile locale care se lăudă că a demarat programul de renovare și igienizare a unităților de învățământ din comună se numără și cea din Pantelimon, care derulează campania în trei școli din satele ce aparțin de comună. „Școlile din Nistorești, Runcu și Pantelimonul de Jos vor fi igienizate, iar mai apoi va fi efectuată dezinsecția. Din fericire, școlile se prezintă într-o stare bună și nu este nevoie de renovări, însă consider că este necesar ca, în fiecare an, să curățăm sălile de curs și să dăm cu insecticid. Asta deși nu au fost probleme cu gândacii. Doar așa ne putem asigura că elevii noștri învață într-un mediu curat. Am decis ca aceste acțiuni să se desfășoare în această perioadă, pentru a nu perturba începtul de an școlar”, a spus primarul Vasile Neicu.