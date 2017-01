Școlile postliceale, alternativă pentru tinerii ce vor să învețe o meserie

În ultimii ani, tot mai mulți tineri s-au reorientat dinspre liceele teoretice către învățământul profesional, așa că unitățile școlare și-au diversificat oferta educațională. Fie că pregătesc elevi în liceele tehnologice, în școlile profesionale sau îi formează într-o meserie în cadrul școlilor postliceale, instituțiile de învățământ încearcă să răspundă cerințelor pieței și să ofere absolvenți pregătiți pentru locul de muncă. ”Într-o lume concurențială, în care se pune accent pe competențele practice ale activității, școlile profesionale și cele postliceale aduc ca noutate formarea într-o anumită calificare profesională. Asta înseamnă că, la finalul școlii, absolventul are competența de a executa o lucrare care se caută pe piața muncii, la noi în țară sau în străinătate”, a explicat directorul Școlii Postliceale Private ”Sf. Theodor” din Constanța, Lidia Dan. În cadrul școlilor postliceale, tinerii au șansa să se pregătească teoretic, însă se pune accent și pe pregătirea practică. ”Elevii care urmează o școală profesională sau postliceală de 2 sau 3 ani, în funcție de specializare, au ocazia să aplice toate cunoștințele învățate într-un cadru profesional, orele de practică fiind cuprinse în programa de învățământ”, a adăugat Dan. La Târgul Ofertelor Educaționale organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța la Palatul Copiilor, școlile postliceale au oferit informații celor interesați de specializările pe care le organizează. Cele mai multe oferte sunt în domeniul medical, pentru asistenți medicali generaliști și asistenți de farmacie. Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic ”George Emil Palade” pregătește pentru anul școlar viitor 56 de locuri fără taxă și 28 cu taxă la specializarea Asistent Medical Generalist. ”Suntem singura școală postliceală care are locuri fără taxă. Cei care vor să urmeze cursurile școlii postliceale se pot înscrie cu sau fără diplomă de Bacalaureat, iar cei care devin elevii noștri fac practică organizat în mai multe spitale partenere din județ și cămine de bătrâni”, a explicat profesorul de nursing din cadrul Școlii Postliceale Sanitare de Stat, prof. Omer Ferihal. ”Sunt în anul I la Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic ”George Emil Palade” și cred că este o bună șansă să învăț o meserie cerută pe piața muncii și cred că îmi voi găsi ușor un loc de muncă. Îmi place că facem practică în spital și am învățat deja foarte multe lucruri. Cu toate că pot pleca în străinătate la absolvire, îmi doresc să profesez în țară”, a spus Paula.