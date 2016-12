Ședință cu scandal la CJC

RAPORT Directorul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța (RAJDP), Adrian Gâmbuțeanu, a continuat, ieri, scandalul cu cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Constanța (CJC), Cristinel Dragomir și Cristian Darie. Profitând de invitația de a prezenta bilanțul activităţii pentru perioada 2014 - 2015, șeful RAJDP i-a acuzat pe cei doi vicepreședinți ai CJC că, prin deciziile lor, au subfinanțat Regia. La fel ca și în conferința de presă de luni, Gâmbuțeanu l-a acuzat pe Dragomir, de data asta direct, că a retras anul trecut, în mod arbitrar, banii (peste șapte milioane de lei) pentru achitarea leasingului pentru utilajele cumpărate de Regie, obligându-i pe cei de la RAJDP să achite leasingul din forțele proprii. În plus, directorul Regiei a punctat și faptul că, tot printr-o decizie arbitrară, CJC a instituit o hotărâre prin care nu mai plătește banii pentru staționarea utilajelor, urmând să achite doar contravaloarea pentru lucrările executate. O altă acuză adusă conducerii CJC a fost că, în ultima perioadă, nu au fost achitate datoriile către RAJDP și, astfel, ”s-a prejudiciat bugetul Regiei”. Gâmbuţeanu susţine că RAJDP are de recuperat 31 de milioane de lei de la diverși furnizori, din care doar CJC are o datorie de 11 milioane de lei către Regie. ”Din cele 11 milioane, aproximativ trei milioane de lei reprezintă facturi pentru lucrările efectuate de RAJDP la Herghelia Mangalia în 2013 și comandate de CJC. De asemenea, mai avem de recuperat bani de la diverse primării pentru care am efectuat diverse lucrări și pe care CJC s-a angajat să le achite”, a spus Gâmbuțeanu.

CEARTĂ După prezentarea raportului de către șeful RAJDP, între Gâmbuțeanu și Dragomir a pornit un adevărat scandal, cei doi acuzându-se de minciună. Vicepreședintele CJC l-a acuzat pe directorul Regiei că a prezentat un raport mincinos. ”Nu există niciun contract pentru lucrările de la Herghelie și nu avem angajamente cu primăriile. Minţiţi cu neruşinare! Aţi venit să ne prezentaţi un raport care arată că la Regie e lapte şi miere, când, de fapt, ea se află într-o groapă din care nu mai poate ieşi curând. Dacă credeţi că veţi primi bani pe parteneriate făcute pe vorbe, vă înşelaţi. Cât sunt eu vicepreşedinte nu veţi primi aceşti bani. Din cele 11 milioane de lei prezentate ca și datorie, CJC are de plătit doar 300.000 de lei. Pentru restul nu există un contract scris”, a spus Dragomir. El a adăugat că oprirea achitării de către CJC a ratelor de leasing pentru utilajele achiziționate a fost făcută după un control al Curții de Conturi. ”Curtea ne-a interzis să mai achităm leasingul pentru utilajele RAJDP din banii de la bugetul de stat. În plus, contractul pentru cumpărarea utilajelor este pe numele Regiei, nu pe cel al CJC. De aceea i-am obligat pe cei de la RAJDP să plătească ratele la mașini”, a spus Dragomir. Enervat de raportul prezentat de Gâmbuțenu, vicepreședintele CJC a spus că va cere specialiștilor din CJC să verifice toate datele prezentate de directorul Regiei. ”Dacă în urma analizei va reieși că raportul este mincinos, vom iniția o hotărâre de Consiliu prin care să-l demitem pe director”, a conchis vicepreședintele CJC.

GÂMBUȚEANU, ÎNDEMNAT SĂ DEMISIONEZE În afară de Dragomir, directorul RAJDP a fost luat la rost și de consilierul județean al PNL George Măndilă, care i-a spus lui Gâmbuţeanu: ”societățile private vă execută la sânge, dar dumneavoastră nu mergeţi peste primării să vă recuperaţi banii. Serviciul juridic al Regiei doarme. I-aţi păcălit pe colegi şi vă solicit iar demisia. Aveţi şi probleme penale, vorbesc în numele a 10.000 de voturi: demisia!”.