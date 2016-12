Ședință decisivă pentru bugetul Medgidiei

După ce a fost supus dezbaterii publice, proiectul de buget pentru acest an al municipiului Medgidia va fi supus aprobării Consiliului Local, în ședința de joi. Referitor la proiecţia financiară pentru 2015, primarul Marian Iordache a spus că, potrivit estimărilor, administraţia publică locală va avea un buget mai mult decât dublu față de cel avut la dispoziţie anul trecut. Dacă în 2014 Primăria Medgidia a avut în vistierie aproximativ 40 de milioane de lei, în 2015, conducerea administrației locale are la dispoziție 100.008.000 de lei. ”Această diferență uriașă se datorează faptului că în bugetul din acest an sunt incluse sumele care provin de la UE. Spre exemplu, 41 de milioane de lei reprezintă banii de la UE pentru două proiecte majore: reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal și repararea podului peste Canalul Dunăre - Marea Neagră”, a spus primarul Marian Iordache. Edilul a declarat că 58 de milioane de lei din buget vor fi destinați funcţionării aparatului administrativ, în care intră, printre altele, plata funcţionarilor publici şi a profesorilor, dar şi cheltuielile privind asigurările sociale. Restul de bani din buget vor fi repartizaţi către sectorul de investiţii.