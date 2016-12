Ședință fără antrenor la FC Farul

Așteptată cu mult interes, ședința de analiză de la FC Farul Constanța, în care urma a fi luat în discuție parcursul echipei în prima parte a sezonului 2014-2015, a fost amânată pentru săptămâna viitoare. „Cel mai probabil, ne vom întâlni luni. Eu am propus ca ședința să aibă loc la Constanța, chiar dacă luni voi ajunge în București, pentru a merge la federație. La analiză vor participa membrii Comitetului Director, dar și câțiva reprezentați din partea administrativă și sportivă a clubului. Nu va fi prezent însă antrenorul Ion Barbu, dar vom discuta și situația băncii tehnice. Totodată, vom analiza fiecare jucător și vom decide cine va continua la Farul”, a spus președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu, care a recunoscut că există restanțe financiare către jucători.

ION BARBU, ȘANSE REDUSE DE A CONTINUA PE BANCA FARULUI

Lipsa lui Ion Barbu de la ședința de analiză arată că șansele fostului căpitan al constănțenilor de a rămâne pe banca tehnică sunt extrem de mici. „Nu m-a anunțat nimeni despre vreo ședință și nu știu nimic concret despre viitor, iar luni voi pleca în vacanță, în localitatea natală, în Oltenia. Jucătorii mă tot sună și mă întreabă de bani, dar nu am ce să le răspund. Vreau să știu și eu pe ce drum mergem. Nu mi s-a reproșat nimic în privința jocului echipei în cele patru etape cât am fost antrenor principal. Ținând cont de problemele de lot, dar și de cele financiare, era greu de scos mai mult. Mi-aș dori să continui pe banca tehnică, pentru că aici am casa și familia, dar vreau să o fac în alte condiții. Am deja ideea unui proiect, dar acesta trebuie făcut împreună, alături de conducerea clubului, dacă se dorește continuitate. Este nevoie de modificări, pentru că vorbim de un nou început, dar nu poți să schimbi toată echipa. Cei care-și doresc să rămână trebuie să pună mai mult suflet. Jucătorii au și ei dreptate în privința banilor, dar de multe ori nu am cum să le iau apărarea”, a spus Barbu.

FC Farul a încheiat prima parte a sezonului 2014-2015, din care s-au disputat cele 11 etape din tur și alte cinci din retur, pe locul 10, antepenultimul, cu 12 puncte acumulate în clasament și -12 în clasamentul „adevărului”. FC Farul a obținut numai două victorii și șase remize, cedând în celelalte opt partide, iar golaverajul este unul negativ, 16-30.