Șeful Poliției de Frontieră din Bulgaria a fost destituit

Guvernul de la Sofia a anunțat că șeful Poliției de Frontieră bulgare, Milen Penev, a fost destituit din cauza rezultatelor insuficiente în combaterea contrabandei și a imigrației ilegale. ''Nu avem motive de ce să fim mândri în legătură cu lupta contra imigrației ilegale și a contrabandei'', a declarat secretarul general al Ministerului de Interne bulgar, Gheorghi Kostov. De asemenea, au mai fost concediați 25 de vameși bulgari de la principalul punct de trecere a frontierei cu Turcia, Kapitan-Andreevo, Motivele exacte ale sancțiunii nu au fost detaliate. Noul director al Poliției de Frontieră bulgare, Antonio Anghelov, a promis să conducă ''o luptă fără compromisuri contra corupției''. Anghelov a fost ofițer de poliție criminalistică la Sofia și are experiență în combaterea criminalității organizate. În total, 3.200 de refugiați, în creștere cu 60% în ultimul an, au reușit să intre în Bulgaria în primul trimestru al acestui an, în pofida ridicării unui gard de sârmă ghimpată pe o parte a liniei frontierei cu Turcia.