Șeful Protecţiei Consumatorilor și un inspector antifraudă, arestați pentru corupție

19:49:48 / 23 Martie 2015

ORORILE DNA CONFIRMATE IN 2014 DE JUDECATORI – 128 de nevinovati au fost calcati in picioare de parchetul condus de Morar si Kovesi. Unii dintre inculpatii DNA achitati definitiv anul trecut au executat nejustificat luni de zile de arest preventiv. Cauza principala a nenorocirilor este lipsa de raspundere a procurorilor incompetenti si abuzivi. DNA a devenit stat in stat, mai puternic decat Parlamentul, Guvernul si Puterea Judecatoreasca (Lista)