Șeful statului, hotărât să salveze Institutul ”Cantacuzino”

Președintele Klaus Iohannis a declarat ieri, la finalul vizitei făcute la Institutul ”Cantacuzino”, că la această instituție este o situație complicată, creată în ani, subliniind că unitatea trebuie salvată și că este hotărât să ”pună această problemă peste tot” unde crede că se vor găsi soluții. Președintele a declarat, la ieșirea din institut, că a venit în vizită la această unitate pentru că în primul rând a vrut să discute cu oamenii - atât cu conducerea, cât și cu salariații. ”Am vrut în primul rând să vorbesc cu oamenii, și cu conducerea, și cu salariații, cu care am avut discuții, am vrut să văd cum arată și cum funcționează. Este o situație complicată, care s-a creat în timp, nu vreau să intru în detalii, dar, după părerea mea, institutul trebuie salvat și trebuie să funcționeze în continuare. Cum va funcționa vom vedea”, a spus Iohannis. El a menţionat că îl preocupă soarta institutului şi, din acest motiv, s-a documentat şi a cerut materiale informative de la toţi cei care au putut să producă astfel de materiale, despre situaţia instituţiei. ”În viitorul destul de apropiat, după ce voi avea discuţii cu cei care pot veni cu soluţii, o să vă spun ce am găsit”, a spus şeful statului. El a ţinut să menţioneze că ”simpla mutare a Institutului „Cantacuzino“ de la un minister la altul nu poate să rezolve problema”. ”Eu cred că aici este nevoie de o decizie politică, trebuie să ştim ce vrem cu institutul. Dacă ne lămurim ce vrem, sunt convins că vom găsi şi soluţii”, a declarat preşedintele. Întrebat dacă de la premier a primit o informare, preşedintele Iohannis a spus că a discutat cu acesta şi i-a transmis că ”se va implica şi urmează să ceară lămuriri suplimentare”.