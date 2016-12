Și CSU Neptun se clatină din cauza restanțelor financiare

12:50:05 / 01 Aprilie 2015

Nu va lasati!

Andrea, pentru noi sinteti o echipa MARE! Va respectam si, daca am putea, toti iubitorii sportului din Constanta v-am ajuta...Din pacate, cei care iau decizii sint altii si de aceea am ajuns in situatia asta! Voi si FC Farul ati ramas singurele echipe adevarate ale Constantei - mult succes si poate va veni soarele si pe strada noastra. Noi va multumim pentru tot ce ati facut pina acum pentru noi si Constanta sportiva si va vom sustine mereu, indiferent de situatie!