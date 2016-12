Și-a aruncat intenționat locuința în aer?

16 locuințe afectate și cinci persoane transportate la spital... Acesta este bilanțul unei explozii care a avut loc, vineri, într-un bloc situat în zona Dacia, pe strada Partizanilor. Se pare că dezastrul a fost provocat în mod intenționat de proprietarul unui apartament situat la etajul 1. El amenințase, joi seară, că, din cauza datoriilor pe care le avea la întreținere, își va pune capăt zilelor. Dezastrul a avut loc în jurul orei 12.00, iar autoritățile au fost alarmate de un trecător. Deși suflul deflagrației a fost la un pas să îl trântească la pământ, tânărul nu s-a pierdut cu firea, a sunat la 112 și a sărit în ajutorul răniților. „Eu aveam de făcut o livrare în zonă. În momentul exploziei, eram în apropierea blocului. Am sunat la 112 și am venit în fugă până în fața clădirii, unde am văzut un bărbat care avea arsuri grave pe mâini, față și piept. Era conștient și a ieșit din bloc pe propriile picioare. Am aflat după aceea de la vecini că el era proprietarul apartamentului în care a avut loc deflagrația. S-a învârtit pe aici vreo două sau trei minute, cât am vorbit eu la 112, după care a luat-o la fugă printre oameni. Era desfigurat“, a declarat Viorel Burlacu, tânărul care a anunțat cele întâmplate pe strada Partizanilor. Locatarii blocului spun că au trecut prin clipe de coșmar. Oamenii nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă pompierii nu ar fi intervenit repede. O tânără însărcinată, în stare de șoc, a fost scoasă de militari cu ajutorul unei scări, pe geam, de la etajul al treilea. Ceilalți locatari au fost evacuați, pe rând, pe casa scării. Polițiștii veniți în zonă au încercat să dea de urma proprietarului apartamentului, însă, în ciuda rănilor grave suferite, bărbatul reușise să se facă nevăzut. „A AMENINȚAT CĂ SE ÎMPUȘCĂ“ Vecinii spun că proprietarul apartamentului, Valentin Șincu, este o persoană retrasă și că amenințase recent că se va sinucide. „Nu știai când vine sau pleacă de acasă. Noi stăm de 25 de ani în același bloc și abia l-am văzut de 40 de ori. Eu eram pe balcon și îmi beam cafeaua când s-a întâmplat totul. Deodată am avut senzația că m-a lovit ceva în piept, iar apoi am auzit o bubuitură puternică. Am văzut cum ușa de la intrarea în apartament s-a deschis și s-a trântit de perete, iar apoi a început să intre fum. Am închis-o imediat. Nu puteam să ieșim din bloc, pentru că era foarte mult fum pe casa scării. Au venit pompierii și ne-au scos. Șincu avea datorii mari la întreținere și chiar aseară (joi - n.r.) a mers la administrator și a zis că el se omoară“, a povestit Alexandru Tița, unul dintre locatarii afectați de deflagrație. „Este un rău-platnic. L-am somat de câteva ori că avea datorii și aseară (joi - n.r.) cred că a venit de cinci ori la asociație. A zis că el nu va plăti și că se va împușca. Am înțeles că el a donat apartamentul nu știu cui și spunea că se împușcă și va termina cu toate problemele. Am încercat să îl facem să uite de necazuri, dar a plecat foarte supărat“, a povestit Zenovia Chenaru, administratorul Asociației de Locatari 366. VICTIMELE Pompierii care au intervenit au oprit alimentarea cu gaz a blocului și au scos butelia din apartamentul cuprins de flăcări. În urma deflagrației, patru persoane au avut nevoie de asistență medicală și au fost transportate de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța. În timp ce trei dintre ele au scăpat cu leziuni ușoare, cea de-a patra victimă a suferit arsuri pe o suprafață de peste 30% din corp. „Am intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în urma unei explozii de la o acumulare de gaze. Se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate sursa care a provocat aprinderea. În urma incendiului au fost afectate 16 apartamente și au fost evacuate aproape 30 de persoane“, a declarat Anca Chiriță, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“. Blocul în care a avut loc deflagrația a fost verificat și de reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) Constanța. „Din fericire, structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată de explozie. Apartamentul are multe geamuri, iar acest lucru a făcut ca efectul deflagrației să nu aibă un impact foarte puternic asupra blocului“, a precizat inspectorul-șef al ISC Constanța, Harry Boiagian. GĂSIT DUPĂ PATRU ORE În ciuda verificărilor efectuate, proprietarul apartamentului a fost de negăsit. Abia după patru ore, oamenii legii au reușit să dea de urma lui Valentin Șincu. Bărbatul a fost găsit, în stare de inconștiență, în zona Pod Butelii, pe strada Justiției. El a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la spital. Cadrele medicale spun că pacientul are arsuri grave pe aproape 70% din corp și că șansele sale de supraviețuire sunt incerte. Vineri seară, bărbatul a fost transportat cu elicopterul SMURD la București. În urma investigațiilor efectuate în acest caz, anchetatorii spun că, cel mai probabil, bărbatul a încercat să își pună capăt zilelor. El riscă acum să fie cercetat pentru distrugere și vătămare corporală.